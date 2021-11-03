Виктор Евтухов, статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ: Для меня в жизни очень важно получать результат

Виктор Евтухов считает честью играть в хоккей с легендой мирового спорта и общественным деятелем Вячеславом Фетисовым и другими известными хоккеистами.

КОНКУРЕНЦИЯ ВЫСОЧАЙШАЯ

- Виктор Леонидович, на что похожа государственная служба?

- Эта работа сродни спорту. Перед тобой - сложные задачи, которые необходимо решать, добиваясь успеха на каждом промежуточном этапе, последовательно, шаг за шагом. Для меня в жизни очень важно получать результат. Это дает удовлетворение от того, что делаешь, мотивирует на дальнейшее движение.

Знаете, я собственному бизнесу не уделял столько внимания, сколько на госслужбе занимаюсь различными отраслями промышленности. Да, я хочу помогать бизнесу - социально ответственному, правильному, прозрачному - развиваться и менять нашу страну. Чтобы российские компании инвестировали в отечественную же экономику, чтобы они выпускали конкурентоспособную продукцию, чтобы могли платить более высокие зарплаты людям. Конечно, это непросто, но возможно сделать.

- Вы говорите о Минпромторге? Какие отрасли курируете в этом ведомстве?

- Через полтора года моей работы в Минюсте (заместителем министра. - Ред.) поступило предложение от министра промышленности и торговли Дениса Валентиновича Мантурова. Могу сказать, что это самая интересная работа в моей жизни уже более 10 лет. Начинал с курирования торговли - внутренней и внешней, именно на это направление он пригласил меня.

Отношение Дениса Валентиновича к работе мне понятно и близко. Это полная отдача делу на пределе возможностей. Он умеет преодолевать трудности, очень требователен к себе и другим. Я многому научился у него за эти годы и каждый день учусь. Благодарен, что руководитель доверяет сложные участки. После торговли первая отрасль промышленности, развитие которой было поручено, наверное, самая обездоленная после распада СССР и кризисных 90-х легкая промышленность.

Не мне оценивать, что за прошедшие годы удалось сделать, но положительная динамика однозначно есть. Это видно и потому, что покупатель начинает переодеваться в отечественное. Обратите внимание на людей на улицах - на них часто российская одежда, и это модные и красивые вещи, отшитые фабричным способом. Возьмем хотя бы такой показатель, как объем потребления продукции нашего легпрома на внутреннем рынке. В последние годы он прибавляет, и серьезно. Даже несмотря на осложнения, связанные с пандемией и антиковидными ограничениями, рост продолжается. Например, первое полугодие 2021 года по отношению к тому же периоду 2020 года показало увеличение на 20% в денежном выражении. В натуральном - по количеству произведенной продукции - объемы также растут сопоставимо. Да, мы еще много импортируем, но ведь и экспорт растет - плюс 30% за первое полугодие этого года.

Потом были другие отрасли - лес, химия, композиты, стройматериалы, металлургия, цифровая маркировка товаров… За ряд отраслей отвечаю и сегодня. Но легпром оставил, конечно, самый яркий след, запал в душу, что называется.

Это, пожалуй, единственное направление, о котором сожалею, что не занимаюсь им и по сей день. В первую очередь из-за тех людей, которые работают в отрасли. Буквально у каждого - горящие глаза, каждый вкладывает в свой продукт всю душу. Конкуренция ведь высочайшая на рынке. И это заставляет наших предпринимателей быть максимально креативными, гореть на работе.

СПОРТ НАУЧИЛ «ПАХАТЬ»

- Какими видами спорта занимались?

- В раннем детстве - плаванием. Позже - академической греблей, в сборной Ленинграда и в молодежной сборной СССР. Когда ты занимаешься профессионально, на достаточно высоком уровне - это, конечно, больше, чем увлечение. Это уже образ мышления. Ты постоянно находишься на сборах, живешь в коллективе, в команде, большую часть школьной программы проходишь здесь же, в перерывах между тренировками, таскаешь на сборы с собой учебники и тетради. Конечно, это трудно. Если у тебя по три тренировки в день - тебе еще нужно найти время поесть, поспать и попытаться выучить то, что проходят твои сверстники в обычной школе, успеть это сдать экстерном. Кто-то в итоге учился лучше, кто-то хуже. Все зависело от внутреннего желания преодолеть себя.

Спорт мне дал много. Особенно такой цикличный вид, как академическая гребля. Это выносливость, умение работать в команде, целеустремленность, желание добиваться результата через «не могу». Ведь если ты на дистанции не пашешь, не идешь на последнем дыхании, не выкладываешься целиком (так, что становится плохо на финише, хочется из лодки выпрыгнуть в воду, потому что ощущение - будто горишь, мышцы поливают раскаленным железом), не добьешься результата. Профессиональные спортсмены понимают, о чем я говорю. Важно, что все эти испытания потом становятся отличной жизненной закалкой.

Хотя я с большей радостью занимался бы профессиональным хоккеем. Это всегда был мой любимый вид спорта.

- Как вы, вчерашний советский спортсмен и студент, вписались в рыночную экономику?

- Когда пришел из армии, шел уже 1989 год. Перевелся из мореходки в Институт экономики и финансов имени Вознесенского. Уходил служить - туда конкурса вообще не было. Но времена поменялись. Перестройка, новая экономика, рынок, бизнес, абсолютно хаотичный, стихийный, неуправляемый, неконтролируемый. Все перевернулось с ног на голову. Вновь выдержал большой конкурс. Взяли меня на самую тяжелую кафедру, на специальность «экономическая кибернетика». Это были самые трудные годы учебы.

Параллельно учебе начал заниматься бизнесом. Фирма со временем стала довольно крупной и была на слуху в Петербурге. Бизнесом занимался много лет. 90-е были сложными. Молодой был (хотя уже была семья, и первая дочка родилась). Часто приходилось принимать сложные, порой рискованные решения. Благо рядом были надежные друзья и партнеры.

РОДНЫЕ ПЕРЕЖИЛИ ВСЕ 900 ДНЕЙ БЛОКАДЫ

- Всегда было интересно узнать, какой бэкграунд у современного представителя государственной власти в России? Какие у вас корни?

- Родом из Ленинграда. Мне было 4 года, когда с мамой переехали к дедушке и бабушке - Михаилу Михайловичу и Анне Петровне Бодровым. Детство и юность я провел у них. Можно сказать, бабушка и дедушка меня воспитали, и для меня это очень ценно. Дед работал помощником директора Адмиралтейского завода. Оба пережили блокаду. Все 900 дней. Потеряли во время блокады свою первую дочь. К счастью для меня, выжили, родили после войны мою маму. Оба трудились на заводе для фронта днями и ночами. Как выжили? Чудом, как и все, кто пережил те 900 страшных дней. Хотя у деда была тяжелейшая цинга, к концу блокады он ходил с трудом, но все равно работал, как и все тогда, по 24 часа в сутки. Потом он сильно заболел сразу после войны. Врачи давали уже ему год-полтора максимум. Но, слава богу, он прожил до 70 с лишним лет. Очень сильный духом был человек.

В восьмом классе я перешел из школы в Ленинградский спортивный интернат. Уже меньше времени проводил в семье, больше на сборах. Но все равно именно воспитание моих «стариков» сыграло ключевую роль в формировании моего мировосприятия.

Дедушка и бабушка Виктора Евтухова Михаил и Анна Бодровы всю блокаду провели в Ленинграде, работая для фронта.

- В армии служили?

- Важная веха. Перед армией начал учебу в Ленинградской мореходке имени Макарова. Это было одно из самых престижных учебных заведений Советского Союза. По окончании можно было ходить в море на судах загранплавания. При поступлении выдержал нешуточный конкурс - больше 20 человек на место. И тут решение тогдашнего министра обороны СССР Дмитрия Язова - призвать студентов в армию с учебной скамьи. Так я ушел на срочную службу. Отучился в сержантской учебке под Ленинградом. И меня отправили в Прибалтику. Тогда еще советскую. Служил в Литве, местечко Реше под Вильнюсом. Шел 1987 год. Республику уже лихорадило от националистических и антисоветских настроений, так что в увольнение ходили группами. Но служить мне нравилось. Во-первых, я не был ни «ботаником», ни маменькиным сынком. Долго занимался спортом, жил на сборах, с самого начала взросления привык многое делать сам и самостоятельно за собой ухаживать. Плюс перед этим год, пока учился в мореходке, жил в казарме. Учитывая все это, армейский период до сих пор помню только с хорошей стороны.

КОМПРОМИСС - ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ

- Но вы ведь и сегодня достаточно бескомпромиссный и прямой человек…

- Это не так. Искать компромиссные решения, чтобы достичь должного результата на вверенном тебе участке работы, - высший пилотаж, это приходит с годами. Помните, как там у Михаила Жванецкого: «Мудрость не всегда приходит с возрастом, возраст иногда приходит один» (смеется).

Если серьезно, действительно важно уметь принимать взвешенные решения в сфере экономики, где все процессы многофакторные и взаимозависимые. Вот компромисса с самим собой, со своей совестью действительно быть не может. И людей уважаю таких, которые схожи по отношению к жизни, к своим семьям, ко всему вокруг.

- А ваша семья?

- Прекрасная жена, две дочери, а теперь еще и внук.

- Вы верующий человек?

- Безусловно. У меня ангел-хранитель очень сильный, много раз оберегал меня. Бог нас любит, особенно нашу страну - знаю точно.

- Вы ведь долго были депутатом. Зачем, имея успешный бизнес, пошли во власть?

- В какой-то момент, когда уже состоялся в бизнесе, созрело решение пойти в ЗАКС Санкт-Петербурга и самому менять и устраивать городскую жизнь. Может, это пафосно прозвучит, но я действительно хотел быть полезен родному городу. Сегодня, по прошествии лет, каждый раз возвращаясь в Питер, понимаю, что безумно его люблю, что лучше этого города нет, состариться и умереть хочу именно здесь. И если однажды удастся послужить малой родине верой и правдой снова, сделаю это с величайшей радостью и ответственностью.

Первые же мои выборы я выиграл. За эту яркую страницу в моей жизни спасибо моему политическому наставнику Алексею Мусакову и Татьяне Ростовцевой, которая многие годы помогала мне в депутатской деятельности.

Тогда Законодательное собрание Петербурга было сложным институтом. Много фракций и много серьезных конфликтов, противостояний с руководством города. Оппозиционные фракции порой из принципа голосовали против любого документа, выходящего из Смольного. Но когда губернатором Петербурга пришла Валентина Матвиенко все поменялось.

- Как оцениваете период работы с ней?

- В начале нулевых говорили, что «Петербург - столичный город с провинциальной судьбой», имея в виду благоустройство, сохранность памятников архитектуры и истории, состояние жилого фонда, ЖКХ. Валентина Ивановна сумела это изменить. Город расцвел, пришли крупные инвестиции, хлынули туристы. Было сделано много для того, чтобы реконструировать старый Петербург, отмыть его, отшлифовать, отремонтировать огромное количество старого жилого фонда в центре.

Валентина Матвиенко и ее команда работу в целом выстроили так, что все ветви власти, преодолев конфликты и противоречия, объективно работали на интересы родного города. Она часто приходила в ЗАКС и лично отстаивала свою позицию. Уважение к этому человеку для меня - императив. Она доверила мне быть представителем Санкт-Петербурга в Совете Федерации. Для меня, конечно, это был ответственный шаг и важное решение.

Форма настоящих чемпионов. Александр Карелин в спортивной куртке Putin Team.

ПРОЕКТ «ПОЛЕТЕЛ»

- Одним из успешных направлений российского легпрома стал так называемый outdoor-сегмент. Говорят, вы приложили руку к созданию образов современной спортивной отечественной одежды - эскизы рисовали для одного из проектов - Putin Team Russia. Это был конъюнктурный поступок или от души?

- Это действительно один из ярких примеров того, какого качества может добиться российская продукция в сегменте одежды для спорта и активного образа жизни. Проект курировался нашим министерством. В начале этого пути, это правда, я эскизы рисовал - как, на мой взгляд, в принципе может выглядеть отечественная спортивная одежда, не уступающая лучшим мировым аналогам. В итоге нашелся отечественный предприниматель и дизайнер, который эти идеи развил и воплотил. Само название проекта обязывает обязывает быть в лидерах. Более трех лет марка отшивалась на Урале, на цифровой фабрике Дмитрия Шишкина, отрабатывалась каждая деталь. Это делалось не на продажу, в качестве подарков. Многие известные люди - политики, спортсмены, музыканты, с удовольствием носят эти вещи. Например, джазовый музыкант Игорь Бутман. Сейчас этот проект, считаю, «полетел». «Знак качества» наряду с лучшими спортивными марками мирового уровня - это, конечно, свидетельство признания. Насколько я знаю, в ближайшее время уже и в аэропорту «Шереметьево» эти ребята открывают свой фирменный магазин Putin Team. Могу сказать только: молодцы! И ведь это не единственный такой пример успеха на слуху, в отрасли все работают хорошо.

«БРИЗ» - НАШ ВТОРОЙ ДОМ

- У вас три высших образования и кандидатская. Все время учитесь?

- После Финэка закончил юридический («президентский») факультет Санкт-Петербургского университета, а также магистратуру по специальности «международные отношения», потом - курс MBA (мастер делового администрирования). Защитил кандидатскую по экономике. Сейчас также постоянно занимаюсь. Это менторские беседы с людьми, у которых можно поучиться углубленно по интересующим направлениям. Мне важно питаться дополнительными знаниями, постоянно обновлять имеющуюся информацию. Чаще всего это удается делать по выходным. В доковидный год закончил курс повышения квалификации управленческого резерва, подготовленный Сергеем Владиленовичем Кириенко.

Сожалею, что у меня нет технического образования. Всем советую в качестве первой «вышки» выбирать все-таки технический вуз. Потом уже на эту базу можно накладывать экономику, юриспруденцию. Вообще учиться, правда, нужно всю жизнь.

- На кого равняетесь? На нашего президента?

- Безусловно! Владимиру Владимировичу я как человек благодарен за то, что он вернул всем нам страну, которую мы чуть не потеряли. А еще - Сергей Кужугетович Шойгу. За короткий срок он превратил российские Вооруженные силы в надежный современный щит страны, вернул армии и флоту заслуженное уважение в обществе. До этого он таких же успехов добился, возглавляя МЧС. Андрей Воробьёв, губернатор Московской области, - настоящий сибирский характер, со стержнем, бескомпромиссный по отношению ко лжи,

фальши. Алексей Дюмин - боевой офицер и один из лучших губернаторов современной России, считаю. Андрей Кикоть (заместитель генерального прокурора. - Ред.) - очень правильный, порядочный и мужественный человек. Михаил Бабич (замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. - Ред.), Сергей Суровикин (главком ВКС. - Ред.), Андрей Бочаров (губернатор Волгоградской области. - Ред.), Юнус-Бек Евкуров (заместитель Министра обороны. - Ред.) - это все боевые офицеры, для которых честь, верность присяге и служба государству - не просто слова.

Хотел бы также назвать великих мастеров советского и российского хоккея, с которыми мне повезло играть, у которых я учусь и с которыми имею честь дружить - это Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский и другие ребята, которые своим упорным спортивным трудом, своими выдающимися достижениями принесли славу нашей России.

Назвал некоторых. Их больше - тех, с кем повезло познакомиться и кто близок мне по взглядам на жизнь и по увлечению спортом. От каждого черпаю что-то новое, интересное. Это достойнейшие люди. Других в нашем клубе быть и не может.

- На стенах вашего кабинета фотографии в форме хоккейной команды «Бриз». Не этот ли клуб имеете в виду?

- Да, это наш второй дом. Другого такого в мире нет. Об этом я могу говорить бесконечно, но сегодня - без подробностей.