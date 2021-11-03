Почему дети не получаются?

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Итак, вы уже давно пытаетесь забеременеть, но заветной второй полоски так и нет. Почему? Существует много возможных причин, включая нарушения овуляции, гормональный сбой, проблемы с «этим» у вашего партнера, или вообще все может лежать совсем в другой плоскости - например, хроническое заболевание или психологическая проблема, они тоже влияют на фертильность.

Но есть такие причины, о которых вы не могли даже и подумать! Вот например.

ВЫ СЛИШКОМ УСИЛЕННО СТАРАЛИСЬ

На самом деле, слишком частый секс в таком деле - не очень хорошо. Для того чтобы зачать, сперма должна быть «концентрированной», то есть в ней должно накопиться достаточное количество подвижных сперматозоидов. Для достижения такого качества материала рекомендуется секс с интервалом 2 - 3 дня.

СЛИШКОМ ТОРОПИТЕСЬ

Торопитесь с выводами, имеется в виду. Если вы уже через месяц после свадьбы расстраиваетесь, что тест не показывает заветные две полоски, то, можно сказать, бежите впереди паровоза. По статистике, около 80% пар беременеют после 6 месяцев попыток. Примерно 90% узнают о хорошей новости после 12 месяцев.

- А «проблемной» пара считается только в случае, если не получается забеременеть после 12 месяцев регулярной половой жизни, - поясняет специалист по репродуктивному здоровью Степан Красняк, к. м. н., научный сотрудник отдела андрологии и репродукции человека НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Лопаткина.

В общем, спешка нужна при ловле блох. А ребенка нужно зачинать «с чувством, толком, расстановкой».

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ…

Бывают случаи, когда обращаться к врачу нужно сразу, не выжидая 12 месяцев:

- Если вам больше 35 лет и вы пытаетесь не менее шести месяцев.

- У вас серьезное хроническое заболевание (возможно, придется отменить некоторые лекарства или заменить на нетератогенные, то есть не провоцирующие нарушения эмбрионального развития).

- Ранее у вас было самопроизвольное прерывание беременности (выкидыш).

- У вас проблемы с менструальным циклом.

- В семье есть генетические заболевания.

ПРОБЛЕМА С НИМ, А НЕ С ВАМИ

Почти у трети бесплодных пар факторы проблемной фертильности обнаруживаются со стороны мужчины.

- У нас женщины регулярно ходят к гинекологу, некоторые даже слишком часто, но мужчин к урологу или андрологу порой просто не затащишь, - говорит Степан Красняк. - А это очень важно, потому что если у женщин о проблемах со способностью к зачатию могут говорить, например, нерегулярные или болезненные месячные, то у мужчин чаще всего бесплодие протекает бессимптомно. Поэтому так важно проверяться обоим.

ВОЗРАСТ

Обидно, конечно, такое слышать, но что поделать - возраст прибавляет не только морщинок, но и проблем с фертильностью. Поэтому женщинам старше 35 лет и мужчинам после 40 для того, чтобы зачать, может потребоваться больше времени.

Частично это связано с более низким качеством яйцеклеток и сперматозоидов и увеличением количества ошибок в ДНК. Поэтому вероятность зачатия уменьшается от месяца к месяцу.

Кроме того, с возрастом людям свойственно набирать вес, он тоже может стать помехой зачатию. Впрочем, как и недовес.

ЛЕКАРСТВА

Некоторые лекарства могут повлиять на фертильность. Например, препараты, в составе которых есть гормоны. К таким относятся, например, средства для лечения заболеваний щитовидной железы, стероиды и нейролептики - данные лекарства могут повлиять на менструальный цикл. (Но никогда не прекращайте принимать лекарства, не поговорив со своим врачом!)

Кроме того, есть ряд заболеваний, которые также могут привести к бесплодию как у мужчин, так и у женщин. Часто это дисбаланс щитовидной железы и некоторые аутоиммунные заболевания, а иногда на половые функции влияют даже диабет и депрессия.

ВАЖНО!

Во время ковида акушер-гинеколог и эксперт Всемирной организации здравоохранения Любовь Ерофеева советует планировать беременность минимум через полгода после прохождения вакцинации от COVID-19. При этом сама вакцинация не противопоказана, и даже наоборот - она снижает риски, связанные с вирусом во время беременности. Женщинам, переболевшим коронавирусом, в свою очередь, стоит сделать тест на антитела к заболеванию, чтобы определить свою степень защиты.

ТИПИЧНО «ЖЕНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ»

На ановуляцию приходится почти четверть случаев женского бесплодия. У остальных могут быть проблемы с заблокированными фаллопиевыми трубами, структурные проблемы матки или эндометриоз.

Ановуляция

Может быть вызвана многими заболеваниями. При этом большинство женщин с такой неприятностью имеют нерегулярные периоды (впрочем, регулярные менструальные циклы тоже не гарантируют на сто процентов, что происходит овуляции). Если у вас нерегулярные циклы, поговорите со своим врачом, не выжидая оговоренных выше 12 месяцев.

Заблокированные фаллопиевые трубы

Они служат местом для оплодотворения яйцеклетки и последующего начального этапа развития эмбриона, обеспечивая его дальнейшее продвижение в матку. Соответственно, если что-то мешает правильной работе фаллопиевых труб, забеременеть невозможно. Проблема в том, что многие женщины с подобными проблемами не имеют симптомов, и только тестирование на фертильность может определить, открыты ли ваши проходы полностью и готовы ли они принять новую жизнь.

Эндометриоз

Заболевание, когда клетки, подобные эндометрию (внутреннему слою матки), разрастаются за пределами матки. Эндометриоз не может быть диагностирован с помощью анализа крови или ультразвука, поэтому постановка диагноза может занять длительное время. Золотым стандартом диагностики эндометриоза является лапароскопическая хирургия.