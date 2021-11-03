Беременность в 40 лет: последний шанс или новые возможности?

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Не так давно Всемирная организация здравоохранения пересмотрела возрастные рамки. Теперь молодость официально продолжается до 44 лет. А ведь когда-то женщины в этом возрасте становились уже прабабушками! Если доживали.

Сегодня же женщины в 40 - 45 лет нередко рожают первенца. Современная наука, и медицина в частности, шагнули далеко вперед, и невозможное стало возможным.

- Но неожиданно для медиков это стало причиной того, что люди начали путать причину со следствием, - говорит Степан Красняк и поясняет: - все эти сверхтехнологичные методы зачатия, вынашивания и родов созданы для того, чтобы помочь паре или женщине стать родителем, если не получается родить самим, а вовсе не для того, чтобы люди начали откладывать рождение наследников на потом, полагаясь на медицинские технологии.

Природа не просто так придумала репродуктивный возраст - период, идеальный для воспроизведения потомства.

Для женщины этот возраст составляет плюс-минус 25 лет. К этому времени еще нет хронических заболеваний, инфекций, травм, не накопились стрессы и вредные привычки.

- Но разве это плохо - сначала сделать карьеру, посмотреть мир, немного пожить для себя? Опять же, нужно заработать на дом-машину-дачу. Куда ребенка из роддома принести?

- Знаете, мне очень нравится фраза «жизнь - путь, а не цель». Если вы долго будете идти к своей цели, можете упустить какие-то важные моменты жизни. Рождение ребенка в том числе. И вы правы, когда говорите, что это мировая тенденция - женщины рожают все позже и позже. Увеличившийся возраст родительства касается и мужчин. Согласно статистике, в США за последние 40 лет возраст отцовства увеличился с 27 лет до 31 года. В нашей стране, согласно Росстату, возраст как матерей, так и отцов за последние 20 лет с 21 года увеличился до 26.

- Так ли это плохо?

- Может быть, было бы неплохо, если бы человек с годами не накапливал багаж не только в виде тех самых «квартира-машина», но и хронических болячек, психологических проблем, половых инфекций. Повторюсь, это касается обоих родителей. Например, у мужчин старше 40 уровень хронических заболеваний выше на 30% по сравнению с 30-летними. А это сразу повышает риск не только проблем с зачатием, но и патологий у будущего ребенка. По сути, вы рискуете здоровьем своего сына или дочери.

Один только пример: вероятность рождения ребенка с синдромом Дауна в возрасте 35 лет составляет один к 365, в 40 - уже один к ста, а после 40 лет составляет вообще один к 10! По сути, получается русская рулетка.

И потом, мало родить ребенка, его еще нужно вырастить, воспитать - а если родители уже немолоды?

- Так что ж, если женщина не успела в срок, не рожать совсем?

- Конечно же нет, я говорю не об этом, а о том, что если вы хотите, чтобы в вашей семье был ребенок, а тем более второй, третий, не нужно откладывать рождение детей на потом. Обогащение, амбиции - дети этому не помеха, поверьте мне, отцу не одного ребенка.

Еще раз оговорюсь, я ни в коем случае не против родов после сорока лет, но я за то, чтобы не затягивать с этим делом. Хотя бы по той причине, что с возрастом повышается вероятность бесплодия у обоих супругов.

- Это может быть и в 30 лет.

- Верно, поэтому чем раньше люди узнают, что у них с этим проблемы, тем раньше начинают лечиться, и в силу молодого возраста у них в запасе достаточно времени и, соответственно, больше шансов на победу.

Вообще, хочу сказать, что бесплодие - это проблема насколько женская, настолько и мужская. А в нашей стране женщины если часто посещают гинекологов, то мужчины к урологам и андрологам не особо торопятся. И зря. То же бесплодие - оно протекает бессимптомно, и если не проверяться у врача, можно еще не скоро узнать, что ты бесплоден.

- Проверка у врача - это единственный способ узнать о собственном бесплодии?

- Почему же. Самый верный способ - попробовать зачать ребенка. Как говорится, не попробуешь - не узнаешь.

- С какого момента пара считается «проблемной»?

- Официально, если в течение 12 месяцев регулярной половой жизни попытки забеременеть не увенчались успехом, нужно начинать обследоваться.

ПРАВИЛА ПЛАНИРОВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ 40: ТРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ШАГА

1-й шаг - посещение врача

Гинеколог и маммолог - для женщины, уролог или андролог - для мужчины.

Профильный врач по вашему заболеванию (если есть хронические заболевания).

Генетик.

Нужно будет пройти ряд исследований, в том числе спермограмму (определяет количество и подвижность сперматозоидов, может быть назначена, если беременность не наступает длительное время).

Женщина сдает анализы крови и мочи, а также на инфекции, передающиеся половым путем, обследование гормонального профиля: (ФСГ - фолликулостимулирующий гормон, ЛГ - лютеинизирующий гормон, ТТГ - тиреотропный гормон, АМГ - антимюллеров гормон, прогестерон, эстрадиол). При планировании беременности после сорока - это важные показатели, так как определяют уровень готовых к овуляции фолликулов.

УЗИ органов малого таза (определяет состояние яичников и позволяет установить наличие патологий развития матки).

Анализ на антитела к краснухе.

Анализ крови на резус-фактор.

2-й шаг - выявление проблемы

Если при хороших анализах беременность все равно не наступает, устанавливается причина (гормональные нарушения, половая инфекция, аномальное развитие половых органов, кисты, эндометриоз и так далее).

В зависимости от проблемы назначается лечение.

3-й шаг - «тяжелая артиллерия» - ЭКО, ИКСИ и так далее

Если второй этап в течение определенного времени оказывается безуспешным, только после этого назначаются вспомогательные методы искусственного оплодотворения, например ЭКО или ИКСИ.

«К сожалению, многие люди стали воспринимать такие методы, как само собой разумеющееся, - говорит Степан Красняк, - не торопятся рожать, рассчитывая на экстракорпоральное оплодотворение. На самом деле, людям нужно знать, что подобные технологии - это не панацея. То же ЭКО после 35 лет дает только 6 - 8% гарантии успеха. После сорока - не более 6%. А потом с каждым годом процент снижается еще больше».