В Одинцове таджик избил беременную супругу, которая была против ещё одной жены

Фото: Мила СТРИЖ

Несколько дней назад ранним утром возле одного из домов в подмосковном Одинцове машина скорой помощи забрала беременную девушку с травмами. Пострадавшую доставили в ближайшую больницу и оказали ей необходимую помощь. Врачи диагностировали у неё сотрясение головного мозга. Пациентка жаловалась на сильную головную боль и головокружение и с трудом понимала вопросы врачей.

После всех необходимых обследований медики сделали вывод, что слишком серьёзных повреждений девушка не получила, и чтобы прийти в себя ей нужен покой и время. Врачей больше беспокоило состояние будущего ребёнка, девушка была на пятом месяце беременности. Поэтому пациентку решили на какое-то время оставить под наблюдением и не выписывать домой.

Немного отдохнув под присмотром медперсонала, пострадавшая стала отвечать на вопросы. Она рассказала что её зовут Зулмат (имя изменено) и ей 25 лет, а травмы она получила от собственного мужа Далера (имя изменено), который избил её. Убегая из дома, она успела вызвать скорую.

— Нарядом скорой помощи в Одинцовскую ЦРБ была доставлена 25-летняя гражданка Таджикистана с диагнозом сотрясение головного мозга, беременность 17 недель. Госпитализирована в нейрохирургическое отделение. Со слов пациентки, она была избита мужем во время ссоры по месту проживания, — сообщил источник kp.ru

Позже Зулмат рассказала о том, что стало причиной этого конфликта.

— Я случайно узнала, что мой муж женился ещё раз, мне он об этом ничего не рассказал и не спросил моего мнения. Я конечно же возмутилась, случился скандал. Он на меня очень громко кричал, ему не понравилось, что я вообще спорю с его решением, и он меня ударил. Из больницы я к нему не вернусь, меня заберёт к себе мой брат, — говорит Зулмат

Законодательство Таджикистана запрещает многоженство, но сохранившиеся традиции позволяют мужчине иметь до четырех жен. Зарегистрировать официально такие браки нельзя, второй и последующие союзы закрепляются с помощью религиозных ритуалов. Именно такой ритуал Далер произвёл в тайне от своей первой жены. Но всё меньше женщин соглашаются на подобные браки. Зулмат оказалась именно из таких, она не приняла решение мужа.

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