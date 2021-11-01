Новый инцидент с участием кавказцев в московском метро: на этот раз горцы заступились за девушку

В московской полиции сообщили, что информации об инциденте не поступало, никто из сторон конфликта с заявлениями не обращался

Еще недавно столица обсуждала новости о выходцах в метро уроженцев Северного Кавказа. В начале октября трое парней жестоко избили парня, который заступился за девушку. Другие горцы уже в середине месяца также приставали к пассажирке и устроили агрессивную перепалку с пассажирами.Но в инциденте, который оказался в сети 1 ноября, действующие лица поменялись ролями.

На видео все та же Таганско-Краснопресненская линия («фиолетовая»), на которой случился конфликт с буйными кавказцами в середине прошлого месяца. Поезд подъезжает к станции «Выхино». В вагоне едут два русских парня. На вид 19-20 лет. Молодцы изрядно пьяны.

Сначала они спали в обнимку. Причем один растянулся с ногами на четыре сидения. Потом очухались и стали приставать к пассажирам. Главной жертвой избрали девушку с ярко-рыжими волосами. Пьяный пассажир уселся рядом, стал хватать девушку за голову и лез едва ли не целоваться.

Сначала они спали в обнимку Фото: ВКонтакте

На защиту дамы встали двое смуглый парней — им на виду тоже около 20 лет. Оттащили буяна и его спутника. Справедливости ради заметим, что на видео есть и русский заступник, который также пытался урегулировать конфликт.

В итоге на платформе «Выхино» из вагона вышли агрессоры и кавказы-защитники. Потолкались на перроне и пошли в разные стороны. В московской полиции сообщили, что информации об инциденте не поступало, никто из сторон конфликта с заявлениями не обращался.

Главной жертвой избрали девушку с ярко-рыжими волосами Фото: ВКонтакте

Однако если дело наберет оборот, то силовики без проблем по камерам метрополитена, которые оборудованы системой распознавания лиц, смогут установить всех участников. Судя по кадрам, тут минимум две «административки» — за мелкое хулиганство и появление в нетрезвом виде в общественном месте.

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