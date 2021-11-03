Буду спать, смотреть кино и сериалы: Россияне рассказали, как проведут праздники

Оказалось, что больше половины респондентов намерены просто выспаться и провести время дома Фото: Shutterstock

В этом году ноябрьские праздники продлятся в России целых четыре дня. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, как россияне планируют провести такие длинные выходные.

Мы задали вопрос: «Как вы планируется провести ноябрьские праздники?» и выяснили, чем будут занимать опрошенные.

Оказалось, что больше половины респондентов намерены просто выспаться и провести время дома. 54% россиян заявили, что в праздники будут отдыхать, читать книги, смотреть кино и сериалы.

«Буду лениться, как тюлень», - улыбается одна из участниц опроса.

А вот еще треть опрошенных намерены провести выходные с пользой. 30% россиян сообщили, что хотят в эти дни успеть сделать все домашние дела, заняться уборкой и даже провести небольшой ремонт.

8% респондентов планируют в праздники навестить друзей и родственников, отправиться в гости к близким. Еще 5% хотят побывать на даче или выбраться на природу, подышать свежим воздухом и сменить обстановку.

«Буду наслаждаться природой, запасаться кислородом», - говорит участница исследования.

Еще 3% респондентов заявили, что хотят устроить в эти дни небольшой отпуск и отправиться к морю или побывать в другом городе.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 4,5 тысячи человек.

Напомним, ранее сообщалось, что после того, как столичные власти заявили, что не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября, цена на авиабилеты Сочи – Москва выросли до 30 тысяч рублей в один конец.