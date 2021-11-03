Путин рассказал, что будет в госпрограмме вооружений до 2033 года

В среду Владимир Путин провел третье завершающее совещание по обновлению оружия в армии. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В среду Владимир Путин провел третье завершающее совещание по обновлению оружия в армии. Президент в прошлые дни успел обсудить ядерные ракеты и дроны с искусственным интеллектом – но это все, как ни странно, уже освоенные военными технологии. А сегодня обсуждали настоящее будущее вооруженных сил.

- Создание в нашей стране лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий, серьёзно, в разы повысило возможности вооружённых сил, - заявил Путин.

Президент уточнил, что все перечисленное оружие уже проходит испытания. Подтверждены «уникальные характеристики лазерных установок «Пересвет», гиперзвуковых комплексов «Авангард» и «Кинжал».

- Завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» морского базирования. В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей. Уже со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение флота, - объявил президент.

Между прочим, пока считается, что гиперзвуковые ракеты практически невозможно перехватить. Они движутся так быстро, что традиционные противоракеты банально не успеют навестись.

Путин указал, что для армии искусственный интеллект имеет «первостепенное значение». Он нужен и для систем «управления войсками», и для «средств связи», и для «ракетных комплексов».

- Не менее важно внедрение технологий искусственного интеллекта при создании перспективной робототехники с повышенной степенью автономности, в обеспечении управления беспилотниками, а также глубоководными аппаратами, - сказал российский глава.

Будем надеяться, когда все это шибко умное и автономное оружие создадут, оно не взбунтуется против людей. Киношники и фантасты любят сюжеты, начинающиеся с восстания машин.

Путин уточнил, что задачи по освоению и производству новых видов оружия должны быть включены в госпрограмму вооружения до 2033 года.