Путин заявил, что гиперзвуковая ракета «Циркон» поступит на вооружение ВМФ в 2022 году

Гиперзвуковая ракета «Циркон» поступит на вооружение ВМФ в 2022 году Фото: Министерство обороны РФ

Силы Военно-морского флота России получат гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон» в 2022 году, заявил на совещании по развитию оборонно-промышленного комплекса президент РФ Владимир Путин.

Как отметил глава государства, испытания ракеты находятся на завершающей стадии. Путин подчеркнул, что разработка новейших образцов вооружения должна вестись с применением технологий искусственного интеллекта. Они, как считает президент, способны обеспечить качественные изменения и повысить боевые характеристики оружия.

Напомним, в начале октября 2021 ВМФ России впервые испытал гиперзвуковую ракету «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск». Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря.

Как писал сайт kp.ru, в России до 2025 года появятся более 12 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов.