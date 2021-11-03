«Три года жизни и любви, а он про член»: Ивлеева оскорблена песней Элджея об их разводе

Настя Ивлеева и Элджей прожли вместе три года. Фото: Инстаграм.

В августе звезда «Орла и решки» Настя Ивлеева подтвердила, что развелась с мужем - рэпером Элджеем. Их расставание стало шоком для поклонников: еще недавно блогерша клялась супругу в вечной любви и говорила, что больше всего на свете «боится потерять Леху». А вот Алексей Узенюк (это настоящее имя Элджея) довольно быстро утешился после развода и посвятил этому событию песню, которая очень не понравилась его бывшей жене.

Ивлеева в беседе со своей подругой, блогершей Идой Галич рассказала, чем занимается после развода. У Насти много планов, она снова активно путешествует, снимается в новых проектах, словом, не скучает. В ответ Ида спросила, слышала ли Настя последнюю песню Элджея, которую он выпустил после развода. Галич имела в виду композицию SODA, после которой в соцсетях тут же принялись обсуждать расставание пары. В песне есть такие строчки: «...ну и все, на этом закончили! Я больше не твой член, а ты такая миловидная».

Прослушав песню, Настя была глубоко оскорблена. Она удивилась тому, что ее бывший так равнодушно отнесся к их расставанию, и сделала вывод, что она слишком мягко разошлась с рэпером.

- Он мог бы что-нибудь поинтереснее написать! - посетовала Ивлеева во влоге. - Три года жизни, три года событий, любви, столько нас связывает... Там можно целый альбом написать! Я думала, что выйдет песня, я разревусь, все будет в лужах… А там «больше не твой член», «было прикольно» чава-какава! Ну, добрый вечер! Вот, девочки, вот что делает доброе расставание!

После развода Элджей лишился почти всего имущества - особняк и дорогие машины отошли к Насте. Фото: Инстаграм.

По словам бывших супругов, они действительно расстались мирно, без скандалов. Они дали совместное интервью глянцу и поделили имущество: дом в Подмосковье и дорогие автомобили отошли к Насте. О причинах своего развода Элджей и Ивлеева не рассказывают. По словам телеведущей, им в браке стало слишком спокойно и не интересно. По ее мнению, это пагубно сказалось на их творчестве. Ивлеева призналась, что ее отношения с Элджеем стали напоминать чувства брата и сестры, поэтому они приняли решение расстаться. Супруги разъехались и четыре месяца жили врозь, пытаясь разобраться в своих чувствах. Время от времени они встречались, но с каждым разом понимали, что их брак уже не склеить.

Ранее, отвечая на вопросы поклонников в сторис Инстаграма, Ивлеева рассказала, что она чувствовала после развода с рэпером. Блогерша призналась, что до сих пор не избавилась от грустных мыслей. Фолловеры спросили Настю, была ли у нее депрессия после расставания с мужем.

- Скорее период отчаяния и грусти. Стараюсь не доводить себя до депрессии, - сообщила Ивлеева.