Геннадий Онищенко об увольнении врачей "скорой" в Облучье: Надо со всеми поговорить, убедить. Вакцинация - единственный способ, который спасет многие жизни

Геннадий Онищенко Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Что случилось:

- Медперсонал станции "скорой помощи" в городе Облучье Еврейской автономной области написал заявление об увольнении, сообщает КП-Хабаровск.

- В регионе действует постановление, по которому медицинские сотрудники до 15 ноября должны получить первую дозу вакцины. По информации Департамента здравоохранения правительства ЕАО, 15 сотрудников скорой помощи Облучья отказались от вакцинации от COVID-19 и написали заявление на увольнение.

- Один из сотрудников "скорой" сообщил РИА Новости, что он и все его коллеги подрабатывают в ковидном госпитале. "В постоянном контакте с пациентами. У нас иммунитет давно выработался", - сказал он.

- Хотелось бы напомнить, что, по закону, мы должны не менторствовать, а убеждать, - считает известный врач и политик Геннадий Онищенко. - И чувствовать ситуацию, конечно, нужно.

И мне абсолютно не нравится не только позиция главного санитарного врача Павла Копылова... (Кстати, когда я был руководителем Роспотребнадзора и главным государственным санитарным врачом страны, сам же и продвигал этого, тогда молодого специалиста, как подающего надежды.) Странной выглядит и позиция, я так понимаю, и коллеги Копылова из лечебной части (речь о главном враче "Станции скорой медицинской помощи" ЕАО Владиславе Когане. - А.Г.), что, дескать, обойдемся без них. Нельзя этого делать. Надо завтра же поехать в Облучье, встретиться с людьми. Я хорошо знаю этот город - бывал там.

Наверняка все бригады скорой помощи – самоотверженные, любящие свою работу люди. Естественно, кто-то там есть из тех, кто сдетонировал эту ситуацию. Надо со всеми встретиться, поговорить, убедить.

И, конечно же, медицинские работники должны быть флагманами. Правильно делают известные люди, руководители ведомств, когда публично вакцинируются. И сегодня эту позицию должны занимать все медицинские работники.

А вот тот аргумент, который они приводят, - в нашей профессиональной среде он называются «проэпидемичивание»...

- То, что они работают в красной зоне.

- Да, в красной зоне, и, может быть, даже их руководители знают, что они переболели, кое-кто, слава Богу, в легкой форме... Это обстоятельство очень легко выяснить, медицинских работников надо просто протестировать.

А потом - они же не говорят, что мы не будем прививаться. Они говорят, что у них есть иммунитет.

Так вот, давайте - общайтесь с людьми, предлагайте им тестирование. Это - та отправная точка, с которой нужно начинать разговор. И, конечно же, это хороший урок всем. Можно жесткие указания выдавать, безапелляционно своим подчиненным ставить оценки...

Но сегодня главная задача и Роспотребнадзора, и региональных органов здравоохранения – быть примером той убежденности, что вакцинация - единственный способ, который спасет многие жизни, сохранит большее число людей здоровыми.

Надо не только издавать жесткие инструкции, а - идти в народ и доказывать эту необходимость, объяснять. А вот тот манифест, который сегодня появился в Облучье, - да, он, слава Богу, не отражает мнение всего медицинского сообщества.

Но доводить до такого нельзя, нужно владеть ситуацией.

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