Нижегородские спортклубы будут играть в форме единого стиля

Фото: «Центр 800»

Проект «Начало нового единства», которые не имеет аналогов в современной России, приурочен к празднованию Дня народного единства. Идея реализована ведущими профессиональными спортивными клубами города — ХК «Торпедо», БК «Нижний Новгород» и ФК «Нижний Новгород» при поддержке «Центра 800».

Заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович прокомментировал единственную в своём роде региональную инициативу: «В год 800-летия мы много размышляем над историей Нижнего и его идентичностью. Очень символично, что в День народного единства мы презентуем проект, который объединил спортивные клубы с разной историей из разных районов города, но пользующиеся огромной любовью нижегородцев. И созданная айдентика подчеркивает общие ценности и символы. Знаково, что именно в Нижнем был реализован такой объединяющий проект».

Генеральный директор футбольного клуба «Нижний Новгород» Равиль Измайлов также поделился своим мнением о проекте: «Мы играем для болельщиков. И я уверен, многие нижегородцы поддерживают все спортивные команды родного города. Болельщики будут рады увидеть единение любимых спортивных клубов, тем более в такой символичный день, в год празднования 800-летия Нижнего Новгорода. День народного единства — праздник, уходящий своими корнями в историю, которую мы должны чтить и своим примером показывать новому поколению, что настоящая сила — в единстве».

Фото: «Центр 800»

«День народного единства - особый праздник для нашего региона. Очень здорово, что в такой день спортивные клубы Нижнего выступают с подобным проектом. Важно демонстрировать примеры того, как спорт всех объединяет», - поддержал проект замгубернатора Нижегородской области Андрей Бетин.

Фото: «Центр 800»

Гендиректор «Торпедо» Александр Харламов сказал, что День народного единства - праздник родом из Нижнего Новгорода, поэтому идея объединить ведущие спортивные клубы региона под единым стилем. «Это в первую очередь дань уважения городу со славной 800-летней историей, его жителям и всем болельщикам. Когда мы едины, мы непобедимы», - добавил Александр Харламов.

«Пожалуй, впервые в своей истории День народного единства станет не просто праздником для всей страны, но и особым днем для нижегородских любителей спорта. Купно за едино три команды выйдут в одной форме, чтобы порадовать своих болельщиков. Остается только пожелать всем побед», — отметил Сергей Панов, генеральный менеджер баскетбольного клуба «Нижний Новгород».

Фото: «Центр 800»

Новый нижегородский спортивный бренд является не просто стандартным набором ярких и колоритных образов. В его графической основе лежат самые известные городские символы: Кремль, Стрелка и Чкаловская лестница. А цвета и стилистика айдентики отражаются самобытные природные атрибуты Нижнего Новгорода – реки Волга и Ока, местные закаты и ландшафтные особенности.

Михаил Антипин, исполнительный директор студии Quberten, фирмы разработчика айдентики, открыл небольшой её секрет: «Фирменный паттерн по центру формы складывается в одно целое, когда спортсмены, представляющие три клуба, встают плечом к плечу. Это единство не только в спорте, но и в жизни».

Фото: «Центр 800»

«Объединить три разных спортивных клуба из одного города — свежая идея. Эта задумка выходит за рамки спорта, становится концептуальной историей. Нам предстояло разработать не просто красивую картинку. В каждый графический элемент нужно было вложить понятный и важный смысл», - прокомментировал Михаил Антипин оригинальную задумку дизайнеров.

Новая спортивная айдентинка Нижнего Новгорода вычурна и эклектична, сочетает в себе современное искусство и традиции народных художественных промыслов региона. В символике угадывается палитра легендарных золотых нижегородских закатов. Когда лучи заходящего солнца отражаются в водах Волги и Оки. В рисунке подчеркивается стремление нижегородцев к современным, инновационным решениям.

Фото: «Центр 800»

КОНКРЕТНО

Матчи, где болельщики увидят своих кумиров в новой форме

- 8 ноября БК «Нижний Новгород» — «Парма» (КРК «Нагорный», 19.00)

- 13 ноября «Нижний Новгород» — «Цмоки-Минск»

- 16 ноября «Торпедо» — «Салават Юлаев» (КРК «Нагорный», 19.00)

- 17 ноября. «Нижний Новгород» — «Лаврио Мегаболт» (КРК «Нагорный», 19.00)

- 19 ноября «Торпедо» — Адмирал (КРК «Нагорный», 19.00)

- 20 ноября «Торпедо» — Ак Барс (КРК «Нагорный», 17.00)

- 28 ноября ФК «Нижний Новгород» — «Крылья Советов» (стадион «Нижний Новгород», 14.00)

- 29 ноября «Торпедо» — «Витязь» (КРК «Нагорный», 19.00)

В связи с эпидемиологической ситуацией расписание матчей может быть изменено. Каждый из клубов самостоятельно определит, на какие матчи он выйдет в специальной форме.