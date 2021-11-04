Это официально: Достоевского в России стали читать больше, чем Дарью Донцову

Россияне читают Достоевского. Фото: Shutterstock

Российская книжная палата регулярно публикует рейтинги самых издаваемых (а, стало быть, и самых популярных) в России писателей. В нем учитываются все без исключения произведения того или иного автора, напечатанные на русском языке на протяжении определенного периода - то есть как новые книги, так и переиздания старых.

Много лет этот рейтинг возглавляла Дарья Донцова, и когда-то казалось, что ее лидерству не будет конца. Однако в 2019 году ее сместил на второе место Стивен Кинг, а сейчас, по итогам первых девяти месяцев 2021-го, Дарья и вовсе спустилась на пятую строчку. Впрочем, она может утешать себя тем, что по-прежнему остается самым популярным из ныне здравствующих российских писателей. Популярнее, чем ее коллеги по детективному жанру Татьяна Устинова (6 место) и Борис Акунин (7-е).

А самым издаваемым ныне в России писателем вновь назван плодовитый Стивен Кинг - десятки написанных им романов, повестей и сборников читает и перечитывает уже не одно поколение наших соотечественников. На второе место неожиданно вырвался Джордж Оруэлл, автор антиутопии «1984» и сатиры «Скотный двор». Похоже, в тяжелом ковидном году читателей потянуло не на легкое детективное чтение, а наоборот, на мрачное, страшное и/или серьезное. Вот и автор «Преступления и наказания» и «Бесов» Федор Михайлович Достоевский, 200-летие со дня рождения которого будет отмечаться в ноябре, занял третью строку (для сравнения, по итогам 2019-го он был на шестой). Причем почему-то Достоевский пользуется у читателей куда большим спросом, чем другой классик - Лев Толстой, оказавшийся на 16-й строке (и при этом всего на каких-то 930 экземпляров обошедший норвежского беллетриста Ю Несбё).

Четвертое место у Эриха Марии Ремарка - еще одного завсегдатая рейтинга: его душераздирающие мелодрамы читают с такой же охотой, как и полвека назад.

Седьмое место у американской писательницы Ли Бардуго, о существовании которой многие, наверное, до сего момента и не подозревали - но фанатам фэнтези ужасно нравятся ее романы, такие как «Тень и кость», «Шестерка воронов» и «Правление волков».

На девятом месте Агата Кристи, на десятом - Михаил Булгаков (оба автора присутствуют в списках Книжной палаты постоянно, их популярность в России очень стабильна). На 11-м месте - писательница, автор детективов Татьяна Полякова, ушедшая, увы, от нас в марте этого года. Остаются очень популярны в России и писательницы XIX века - британский классик, создательница «Гордости и предубеждения» и «Эммы» Джейн Остен и американка Луиза Мэй Олкотт, автор вышедшего в 1868-м бестселлера «Маленькие женщины».

Кстати, параллельно составлен рейтинг самых издаваемых авторов детской литературы - первое место в нем занимает Корней Чуковский, второе - английская писательница Холли Вебб, третье - ее соотечественница Джоан Роулинг. На четвертом месте - написанные для детей произведения Пушкина.

Но вернемся к «взрослому» рейтингу: целиком он выглядит так.

20 наиболее издаваемых авторов по художественной литературе. 9 месяцев 2021 г. (01.01.2021 - 30.09.2021)

1. Стивен Кинг. Общее количество книг, напечатанных в указанный период - 781,5 тысяча.

2. Джордж Оруэлл. 482,6 тысячи.

3. Федор Достоевский. 394 тысячи.

4. Эрих Мария Ремарк. 378,5 тысяч.

5. Дарья Донцова. 315,5 тысяч.

6. Татьяна Устинова. 306,5 тысяч.

7. Борис Акунин. 285 тысяч.

8. Ли Бардуго. 274 тысячи.

9. Агата Кристи. 268,5 тысяч.

10. Михаил Булгаков. 266,9 тысяч.

11. Татьяна Полякова. 217 тысяч.

12. Джек Лондон. 212,27 тысяч.

13. Джейн Остен. 208,19 тысяч.

14. Александра Маринина. 203,5 тысячи.

15. Лев Толстой. 201,93 тысяча.

16. Ю Несбё. 201,0 тысяча.

17. Луиза Мэй Олкотт. 189 тысяч.

18. Братья Стругацкие. 188,2 тысяч.

19. Виктор Пелевин. 172,5 тысячи.

20. Рэй Брэдбери. 171 тысяча.

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