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Дом. Семья16 сентября 2021 17:30

На русском языке выйдет дебютный роман Квентина Тарантино

Из него читатели узнают много нового о героях фильма «Однажды в Голливуде»
Николай ГЕРАСИМОВНиколай ГЕРАСИМОВ
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Квентин Тарантино написал по мотивам фильма "Однажды в Голливуде" книгу. Фото: Andrew Cooper Sony Pictures

Квентин Тарантино написал по мотивам фильма "Однажды в Голливуде" книгу. Фото: Andrew Cooper Sony Pictures

Квентин Тарантино не успокоился, выпустив в 2019 году фильм «Однажды в Голливуде»: он написал по его мотивам роман. Да, речь идет не о сценарии, и не о беллетризованной литературной версии готовой картины. Это настоящий 400-страничный роман: отталкиваясь от собственной картины, Тарантино куда подробнее и во многом по-новому описывает Рика Далтона и Клиффа Бута, их отношения и их приключения в Голливуде рубежа 60-х и 70-х годов.

Напомним, Далтон и Бут (в фильме их сыграли Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт) - это посредственный, умеренно популярный актер и его дублер, выполняющий за него трюки. За годы совместной работы они очень сблизились. И, согласно Тарантино, сыграли очень важную роль в судьбе актрисы Шэрон Тейт. Фильм в 2020 году получил 10 номинаций на «Оскар» и в итоге был удостоен двух статуэток - за лучшую работу актера в роли второго плана (Питт) и за работу художника.

В США роман вышел 29 июня 2021 года и мгновенно стал самой продаваемой книгой на Amazon, а также вошел в список бестселлеров New York Times. В России права на издание романа приобрело издательство Individuum. В пресс-релизе сообщается: «Книгу переведут Сергей Карпов и Алексей Поляринов, хорошо знакомые читателям по совместным переводам «Бесконечной шутки» Дэвида Фостера Уоллеса и «Муравечества» Чарли Кауфмана. Американское издание «Однажды в Голливуде» мимикрирует под формат массовых книг в мягкой обложке — pulp fiction, популярного в США в 1970-е годы. Эта эстетика будет сохранена в русскоязычном издании, книга выйдет с оригинальной обложкой».

Русская версия романа поступит в продажу уже в ноябре.

Роман Тарантино перевели на русский язык. Фото: Издательство Individuum

Роман Тарантино перевели на русский язык. Фото: Издательство Individuum

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