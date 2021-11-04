Женатый певец раскрыл правду о тайном романе с вдовой Александра Абдулова

Актер Александр Абдулов в 2006 году. Фото: Рамиль Галиев

Певец Сергей Трофимов признался, что свои лучшие песни написал в тяжелый период. Женатый музыкант разрывался между первой женой Натальей и Юлией Мешиной. Ее широкая общественность знает как вдову Александра Абдулова.

Сергей Трофимов повстречал первую супругу Наталью на собственном концерте. Он женился на поклоннице в 20 лет. В браке у пары родилась дочка Анна. Но мама певца не приняла невестку.

Спасти семью артист пытался на протяжении 15 лет. В тоге он все же бросил жену, когда повстречал Юлию Мешину. "Я сказал дочери прямо: «Я встретил человека, которого люблю. Твоя мама очень хорошая, но мы не можем быть вместе. Поэтому я ухожу»", - рассказывал Сергей в программе Юрия Николаева "Честное слово" на Первом канале.

Вдова Абдулова Юлия Мешина с дочерью Женей. Фото: Вадим ТАРАКАНОВ/ТАСС

Мешина работала в то время секретаршей у продюсера Земфиры. Именно вдове Александра Абдулова в 2001 году Трофим посвятил песню "Снегири". "Точно знаю, что строки: «Я сегодня ночевал с женщиной любимою, без которой дальше жить больше не могу» - это про Юлю. У них была тайная любовь", - делилась подруга Юли.

Правда, история отношений обернулась разрывом. Ходили слухи, что артиста не принял отец Мешиной. Мужчина - влиятельный бизнесмен.

По другой версии, женщина негативно относилась к постоянным гастролям любовника.

Согласно третьей версии, на горизонте возник Абдулов, к которому Юлия воспылала чувствами, а потом вышла замуж, родив актеру дочь Женечку.

Сам Сергей объяснял расставание и с любовницей, и с женой в эфире шоу "Судьба человека" на канале "Россия 1" так: "К Юле были определенные чувства, но я понимал, что мы не пара. Это как волк, который по лесу идет и понимает, какая ягода съедобная, а какая - нет... Я чувствовал ответственность за Наташу, за Аню. А с другой стороны, я ощущал, что не могу остаться. Приходил домой, как в чужую семью. Но все это хорошо сказывается на творчестве, ты ж страдаешь".