Европа вновь оказалась в эпицентре пандемии. Фото: REUTERS

Европа вновь оказалась в эпицентре пандемии. Об этом заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Он опирается на данные, согласно которым количество новых ежедневных случаев заболевания COVID-19 в Европе растет 6 недель подряд. Клюге предупредил, что в ближайшие три месяца коронавирус может унести жизни еще полумиллиона европейцев. Наиболее сложная ситуация – в Германии, Румынии и России.

ФРГ

Немцы установили антирекорд: суточный максимум инфицированных за всю пандемию - почти 34000 человек заболели COVID-19. 165 заболевших скончались.

Великобритания

Власти королевства одобрили применения молнупиравира. Это первое таблетированное лекарство, смягчающее симптомы течения COVID-19. Оно рекомендовано к применению к заболевшим коронавирусом, у которых есть хотя бы один фактор риска перехода заболевания в тяжелую стадию. К таким факторам относят: ожирения, диабет, а также возраст 60+. Аналогичные препараты существуют только в форме инъекций.

США

Белый дом объявил, что начиная с 4 января 2022 года во всех штатах будут действовать строгие требования к вакцинации. В компаниях, численность персонала в которых составляет более 100 человек, к указанной дате должны быть вакцинированы все сотрудники. Аналогичное требование будет применяться ко всем без исключения медучреждениям и госкомпаниям. Отказавшиеся от прививок работники смогут выходить на работу только при еженедельном тестировании на COVID-19, сделанном за свой счет.

Сингапур

Местная полиция активизировала свои усилия по поиску нарушителей карантинных ограничений. Сразу несколько подразделений правоохранителей сосредоточились на поиске и закрытии подпольных баров, казино, ночных и караоке-клубов. Задержанных штрафуют на огромные суммы, над ними также повисает реальная угроза оказаться в тюрьме на срок до полугода. Хозяевам подпольных заведений безжалостно выписывают штрафы, а открытые дела передают в суд.

Статистика по коронавирусу в мире:

Данные на 5 ноября 2021 года:

Всего заболевших 248 466 545

Всего умерших 5 027 473

США

За последние 28 дней:

Заболевших: 2 172 947 Умерших: 41 122

Всего:

Заболевших: 46 312359 Умерших: 751 231

Великобритания

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 171 259 Умерших: 3 913

Всего:

Заболевших: 9 252 481 Умерших: 141 823

Россия

За последние 28 дней:

Заболевших: 945 645 Умерших: 28 777

Всего:

Заболевших: 8 533 706 Умерших: 238 784

Турция

За последние 28 дней:

Заболевших: 793 879 Умерших: 5 925

Всего:

Заболевших: 8 121 196 Умерших: 71 298

Украина

За последние 28 дней:

Заболевших: 522 006 Умерших: 12 579

Всего:

Заболевших: 3 146 617 Умерших 74 617

По данным Университета Джона Хопкинса.

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