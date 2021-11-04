Кто рискует заболеть повторно и сколько уколов вакцины спасут от коронавируса

От коронавируса может потребоваться многократная вакцинация Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

4 ноября в России обновлен антирекорд по суточной смертности от COVID-19. Скончались 1 195 человек. Прививка против коронавируса - главная защита от летального исхода и возможность вернуться к нормальной жизни, не устают повторять врачи.

«Комсомолка» продолжает разбирать актуальные вопросы о ковиде и вакцинации с ведущими специалистами. Гостем очередного выпуска программы «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда» стал эксперт Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль.

КТО РИСКУЕТ ЗАБОЛЕТЬ ПОВТОРНО

- На этой неделе многих удивило заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Она сообщила, что среди переболевших коронавирусом повторно подхватывают инфекцию всего четверть процента (0,25%). В то время как, судя по соцсетям, по нескольку раз сталкивается с ковидом гораздо больше людей. Как бы вы объяснили такую нестыковку? И еще наши читатели задают вопрос: если действительно по второму кругу заболевают единицы, то зачем тогда переболевшим вакцинироваться?

- Думаю, секрет кроется в том, как подсчитывать данные. У эпидемиологов и у специалистов по здравоохранению бытует поговорка: есть правда, есть ложь, а есть статистика. В заявлении Анны Поповой нет важной составляющей - ответа на вопрос: на каком сроке подсчитаны вот эти 0,25%? Я вполне допускаю, что если посчитать через месяц-два после только что перенесенной инфекции, когда уровень антител в крови максимальный, то уровень повторной заболеваемости действительно будет очень низким. Но дальше идет прогрессивное снижение количества антител. Месяца через три, пять, шесть будет нарастать риск снова заразиться.

Поэтому, конечно, для понимания ситуации у нас в стране нужны дополнительные разъяснения официальных лиц.

- Может быть, есть развернутые данные из других стран - какого порядка там цифры повторной заболеваемости?

- Пока еще период наблюдения очень маленький, чтобы однозначно говорить об этих цифрах. Есть более убедительные данные о тяжести течения инфекции. Риск тяжелых осложнений ковида однозначно снижается после вакцинации. А если человек переболел и потом еще вакцинировался, то угроза тяжелой формы COVID-19 сокращается более чем на 90%.

От редакции: по рекомендациям ВОЗ и российского Минздрава переболевшим нужно вакцинироваться спустя 6 месяцев после выздоровления. Считается, что комбинация «перенесенная болезнь плюс прививка» дает самую мощную защиту, так называемый «гибридный», или «супериммунитет».

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО У ВАС ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ АНТИТЕЛ

- Сейчас часто можно услышать: поскольку Дельта-штамм очень агрессивный, нужно постоянно поддерживать «очень высокий уровень антител». И тут по интернету и соцсетям гуляют самые разные версии - что значит «высокий». Это сколько?

- Я вам этого не скажу. Потому что исследования продолжаются, однозначного ответа пока нет. Если кто-то называет какие-то цифры - имейте в виду, что это лишь предположения, пока не подтвержденные убедительными научными данными.

- На что же людям тогда ориентироваться, чтобы понять, высокий у них уровень антител или пора «добавить» их с помощью прививки?

- Сегодня все авторитетные международные и национальные органы здравоохранения рекомендуют ориентироваться только на сроки. Исследования в разных странах показывают, что и у большинства переболевших, и у большинства вакцинированных людей в течение минимум полугода риск повторной инфекции, особенно тяжелого течения минимален.

Мы точно знаем, что у вакцинированных [через 6 месяцев] после болезни уровень антител наиболее высок. Мы знаем, что титр антител, который вырабатывается у большинства привитых людей, достаточен для многократного снижения риска тяжелого течения ковида. А вот каким именно должен быть минимальный уровень антител [необходимый для защиты ], пока достоверно не известно.

- Читателей «КП» озадачивает еще вот что. Если у человека постоянно высокие антитела, то получается, что фактически иммунная система постоянно находится в сильном напряжении? Хорошо это или плохо в перспективе? Ведь резервы иммунитета, наверное, не бесконечны?

- Если прививаться каждый день или через день, то, конечно, это будет большая нагрузка для организма. Пользы здесь будет меньше, чем вреда. Но у нас сейчас речь идет о вакцинации раз в полгода. Причем, не исключено, что в дальнейшем понадобится прививаться раз в год или вообще не нужно будет вакцинироваться - все будет зависеть от хода эпидемии и от того, как будет мутировать сам вирус. Будет ли он аттенуироваться, то есть ослаблять свои патогенные свойства (способность вызывать тяжелое заболевание. - Ред.). Пока же объективно необходима вакцинация раз в 6 месяцев. Такая нагрузка не является избыточной или опасной для большинства людей, у которых нет противопоказаний к вакцинации.

«СПУТНИК V» ИЛИ «ЛАЙТ»?

- Артем Юрьевич, еще одной из тем этой недели стало обсуждение, кому можно прививаться вакциной «Спутник Лайт». Это единственная на сегодня российская однокомпонентная прививка. То есть достаточно одного укола, и можно сразу получить сертификат о вакцинации и кьюар-код. Многих людей привлекает такое удобство, за «Лайтом» выстроились очереди. А министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эта прививка лучше всего подходит для ревакцинации ранее привитых. И сказал, что вот-вот будут внесены такие поправки в рекомендации по вакцинации. Однако через пару дней пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что «Спутник Лайт» хорошо работает и при «основной» вакцинации, то есть подойдет и переболевшим, и тем, кто никогда не прививался. Люди спрашивают: так кому и чем надеждее все-таки прививаться - полным «Спутником V» или «Лайтом»?

- Научного консенсуса в этом плане еще нет, поэтому единая позиция на уровне Минздрава, государственных регулирующих органов, очевидно, пока не выработана. Это вполне объяснимо - наблюдения, изучение вируса продолжаются, накапливается все новая информация об эффективности прививок в долгосрочной перспективе и у разных категорий людей.

В целом, по многолетнему опыту иммунопрофилактики других инфекций известно, что многократная вакцинация (в нашем случае - полным курсом, двумя уколами «Спутника V». - Ред.) предпочтительна для людей с ослабленным организмом. Поскольку у них иммунная система, как правило, дает более слабый ответ на прививку. И надежнее «подстраховаться» несколькими введениями вакцины. К таким категориям относятся:

* пожилые люди,

* пациенты с хроническими заболеваниями: сахарный диабет, болезни органов дыхания, системы кровообращения, онкозаболевания и др.,

* люди с иммунодефицитами (первичными - вследствие некоторых генетических заболеваний и вторичными иммунодефицитами - при тяжелых хронических болезнях, длительном приеме лекарств, подавляющих иммунитет, в том числе химиотерапии у онкобольных, ВИЧ-инфекции и др.).

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