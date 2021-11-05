Убили человека и скрылись: в МВД назвали причину перестрелки в Химках

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Неизвестные устроили стрельбу вечером 4 ноября в подмосковных Химках. Один человек погиб на месте от огнестрельного ранения, еще один ранен.

- Неизвестные устроили стрельбу в Химках. Известно, что одного человека застрелили, еще один получил ранения, - рассказали kp.ru в МВД по Московской области.

На месте работают сотрудники полиции. Они выясняют подробности случившегося. Известно, что выстрелы прозвучали на улице Шевченко. Это квартал Старбеево. Бывшая деревня Старбеево, где сохранился частный сектор. Свидетелями случившегося стали местные жители, которые услышали из своих домов выстрелы.

- После стрельбы группа людей села в черный автомобиль. Уехали в неизвестном направлении. В Химках введен план «Перехват», - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

В настоящее время сотрудники полиции пытаются перехватить автомобиль, на котором скрылись преступники. Не исключено, что они могли выехать на платную дорогу М-11, которая ведет в Москву, либо в направлении Санкт-Петербурга.

- О стрельбе сообщили местные жители, которые услышали хлопки, похожие на выстрелы, - рассказали kp.ru в МВД по Московской области.

- Известная личность погибшего? Какая причина?

- Личность выясняется, на месте работают сотрудники полиции. Ведется опрос очевидцев. Стрельба началась из-за конфликта участников, которые находились возле частных домов в Старбеево.

Сотрудники МВД работают на месте. В том числе продолжается поиск людей, открывших стрельбу. Получившего ранения человека доставили в больницу.