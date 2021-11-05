«Будет хуже»: Билл Гейтс дал мрачный прогноз на ближайшее будущее

Миллиардер уверен, что государствам необходимо потратить огромные суммы на исследования в области эпидемиологии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечеству следует готовиться к невеселому будущему – вскоре мир может захлестнуть волна насилия.

Причем, считает Гейтс, террористические атаки будут проводиться с использованием биологического оружия, последствия применения которого станут страшнее свирепствующей ныне пандемии коронавируса.

Миллиардер уверен, что государствам необходимо потратить огромные суммы на исследования в области эпидемиологии – только таким образом людям удастся научиться справляться с инфекционными болезнями, которые могут распространиться в результате биотерроризма.

Гейтс призвал Всемирную Организацию Здравоохранения продумать вопрос о создании специальной группы ученых, которые возьмут на себя разработку способов и методов отражения биологических атак, а также ликвидации их последствий.

Кроме того, Гейтс выразил сожаление по поводу недостаточной эффективности вакцин против коронавируса, позволяющих смягчить ущерб от пандемии, но не дающих возможности в ближайшее время избавиться от него полностью, передает Guardian.

Согласно официальным данным, на сегодняшний день количество заболеваний COVID-19 в мире приближается к четверти миллиарда, а жертвами опасной болезни стали свыше 5 миллионов человек.