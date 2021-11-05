Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире5 ноября 2021 8:07

«Будет хуже»: Билл Гейтс дал мрачный прогноз на ближайшее будущее

По мнению миллиардера, не за горами времена, когда нынешняя пандемия покажется легким испытанием
Юрий МАЙБОРОДА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Миллиардер уверен, что государствам необходимо потратить огромные суммы на исследования в области эпидемиологии

Миллиардер уверен, что государствам необходимо потратить огромные суммы на исследования в области эпидемиологии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечеству следует готовиться к невеселому будущему – вскоре мир может захлестнуть волна насилия.

Причем, считает Гейтс, террористические атаки будут проводиться с использованием биологического оружия, последствия применения которого станут страшнее свирепствующей ныне пандемии коронавируса.

Миллиардер уверен, что государствам необходимо потратить огромные суммы на исследования в области эпидемиологии – только таким образом людям удастся научиться справляться с инфекционными болезнями, которые могут распространиться в результате биотерроризма.

Гейтс призвал Всемирную Организацию Здравоохранения продумать вопрос о создании специальной группы ученых, которые возьмут на себя разработку способов и методов отражения биологических атак, а также ликвидации их последствий.

Кроме того, Гейтс выразил сожаление по поводу недостаточной эффективности вакцин против коронавируса, позволяющих смягчить ущерб от пандемии, но не дающих возможности в ближайшее время избавиться от него полностью, передает Guardian.

Согласно официальным данным, на сегодняшний день количество заболеваний COVID-19 в мире приближается к четверти миллиарда, а жертвами опасной болезни стали свыше 5 миллионов человек.

КАРТИНА ДНЯ