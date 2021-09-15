Будет еще страшнее: Билл Гейтс дал неутешительный для человечества прогноз

Hынешняя пандемия вскрыла вопиющее социальное неравенство, считает миллиардер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сооснователь компании Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс заявил, что в ближайшем будущем человечество ожидает пандемия, которая окажется в десятки раз хуже коронавируса.

При этом единственный способ справиться с угрозой – это научиться создавать вакцину в течение ближайших 100 дней после выявления заболевания.

По мнению Гейтса, названный им срок – вполне достижим при координации усилий развитых стран. Но за 100 дней можно и нужно не только успеть создать вакцину, но и развернуть мощности для ее выпуска в промышленных масштабах, передает WSJ.

В то же время, нынешняя пандемия вскрыла вопиющее социальное неравенство, считает миллиардер. Например, вся Африка получила примерно 48 миллионов доз вакцины, а только штат Калифорния, население которого в 30 раз меньше – 42 миллиона доз.

Согласно подсчетам Фонда Билла и Мелинды Гейтс, количество вакцинированных граждан в развитых странах приближается к 80%, в то время как население беднейших государств не охвачено прививками и на 1%. Подобное неравенство должно быть преодолено, иначе во время будущих пандемий оно может поставить человечество на грань вымирания.