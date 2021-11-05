Охотники за сокровищами почти добрались до сказочного клада, зарытого в Финляндии

Название клада восходит к Лемминкайнену – герою карело-финского поэтического эпоса «Калевала»

Международная команда профессиональных кладоискателей сделала громкое заявление: охотники за сокровищами уверены, что стоят на пороге величайшего открытия и в скором времени смогут добраться до так называемого клада Лемминкайнена.

Считается, что этот клад, спрятанный в подземном тайнике, расположенном на территории финского муниципалитета Сипоо, включает в себя множество артефактов, золотых изделий и огромного количества драгоценных камней.

Название клада восходит к Лемминкайнену – герою карело-финского поэтического эпоса «Калевала», а история его поисков началась в 1980-х годах, благодаря настойчивости Йора Бока – землевладельца, гида, актера и, по признанию современников, чудака с мистическими наклонностями.

Бок утверждал, что его род восходит к языческим временам и идет от самого Лемминкайнена, а в семье передается предание о громадных сокровищах, спрятанных неподалеку.

В 1987 году Йор Бок и его единомышленники начали сбор средств на поиски «клада Лемминкайнена». В течение нескольких лет многонациональная команда, состоящая более чем из двадцати человек, упорно раскапывала пещеру на территории земли, принадлежащей семье Бока, однако ни до каких сокровищ добраться им так и не удалось.

Спустя три года финская полиция арестовала самого Бока и нескольких его соратников по раскопкам за употребление и распространение наркотиков.

После громкого скандала спонсоры поиска клада вышли из проекта, но группа продолжала заниматься исследованием пещеры, правда, в гораздо меньших масштабах.

В 1999 году из-за ножевого ранения Бок был парализован, а в 2010 году – убит, предположительно, одним из своих друзей.

Смерть главного кладоискателя не остановила охотников за сокровищами – теперь во главе раскопок стоит Карл Борген, уже успевший выпустить книгу о поисках клада. Именно он и утверждает, что следующее лето может поставить точку в поисках несметных богатств Лемминкайнена.

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