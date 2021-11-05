Почему известные, успешные актрисы Екатерина Васильева, Ольга Гобзева, Любовь Стриженова ушли в монастырь

Екатерина Васильева живет в монастыре Зосимова пустынь недалеко от Наро-Фоминска

Недавно стало известно: народная артистка РСФСР Екатерина Васильева живет в монастыре Зосимова пустынь недалеко от Наро-Фоминска. Теперь она - монахиня Василиса. Пришла в монастырь за спасением души: «Мне очень хочется спастись, хотя шансов у меня очень мало. Мне так хотелось бы успеть отмолить свои грехи…». В прежних интервью Екатерина Сергеевна перечисляла эти грехи: «Я лгала, пила, разводилась с мужьями, аборты делала»...

Но Васильева не единственная из актрис, кто принял монашеский постриг.

В 2008 году 68-летняя (на тот момент) актриса Любовь Стриженова (мама режиссера/актера Александра Стриженова и тёща телеведущей Екатерины Стриженовой) ушла в Алатырский монастырь (Чувашия), где приняла монашество с именем Иудифь.

По словам Любови Стриженовой, это решение в ней зрело давно.

В середине 80-х она побывала в Киево-Печерской лавре, познакомилась с отцом Иеронимом. После этой встречи и начала задумываться об уходе из актерской профессии. Но надо было воспитывать и кормить детей, потом – внуков.

В 2006 году она сыграла эпизод в комедии сына Александра Стриженова «Любовь-морковь». С тех пор на экране не появлялась. В Москву приезжает редко, только по случаю.

Любовь Стриженова ушла в Алатырский монастырь

Её выбор поначалу не могли принять даже близкие. Александр Стриженов искренне не понимал, что побудило мать отказаться от мирской жизни. Но потом смирился: «Мама ушла в монастырь для себя. Она захотела стать ближе к Богу, она стремилась к этому очень долго. Это ее осознанное решение, и мы все его уважаем».

А вот дочь Елена Земляникина (от актера Владимира Земляникина) считает, что вся предыдущая жизнь её матери была подготовкой к этому шагу. Любовь Стриженова всегда была неравнодушна к чужим бедам, не держала ни на кого обид и никому не желала зла. Была праведницей…

В середине 60-х известность молодой актрисе Ольге Гобзевой принесла небольшая роль Веры в фильме Марлена Хуциева «Застава Ильича». Потом было много других ролей в фильмах «Крылья», «Операция «Трест», «Однажды, двадцать лет спустя», «Портрет жены художника» и др.

Ольга Гобзева, как и большинство артистов, очень впечатлительная, тяжело переживала раннюю смерть своих коллег, которых погубили вредные привычки: Олега Даля, Геннадия Шпаликова, Василия Шукшина... Она пришла к выводу: актерская профессия слишком греховна и губительна для человеческой души. Однажды Гобзеву в гриме не узнал её собственный сын, а отражение в зеркале напугало даже её саму. Вскоре оне с сыном едва не попали под поезд, что актриса восприняла как знак судьбы.

В середине 60-х известность молодой актрисе Ольге Гобзевой принесла небольшая роль Веры в фильме Марлена Хуциева «Застава Ильича»

Последней работой Ольги Гобзевой в кино стала роль монахини в фильме «Господи, прости нас, грешных» (1992 год). После этого она решила принять монашеский постриг. «Я поняла, что не хочу, чтобы во мне жил кто-то иной, - объяснила свой выбор актриса. - Если Господь создал меня такую, какая есть, то не стоит впускать в себя какой-то другой образ… Маска прирастает. Жизнь гораздо интересней любой роли… Сегодня люди решили: самое главное – потребление. На самом деле счастье – в аскезе… А свобода – в Боге. Это очень долгий, непростой путь, позволяющий ощутить себя свободным от каких-либо социальных зависимостей».

Раиса Ивановна Градова, мама Екатерины Градовой, знакомой зрителям по роли радистки Кэт в «Семнадцати мгновениях весны», и бабушка актрисы Марии Мироновой тоже была актрисой. Уже после рождения двух дочерей она окончила Театральное училище имени Щукина и стала работать в Центральном театре транспорта, который в 1959 году был переименован в Театр имени Гоголя (сейчас это Гоголь-центр). Прослужив в театре много лет, она решила принять монашеский постриг. Раиса Ивановна получила благословение схиархимандрита Кирилла (Павлова) и была пострижена в Даниловом монастыре. Правда свой земной путь она окончила не в монастыре, а в Московском доме ветеранов сцены имени А.А. Яблочкиной.

Юлия Матвеева, певица из 90-х, довольно быстро ушла с эстрады. О той жизни она говорит так: раньше она не знала бога и много грешила. Но потом осознала, какой ценой достигается успех в шоу-бизнесе, и ушла в монастырь, стала матушкой Ефросиньей.

По ее словам, причиной ухода стал бес. Как будто бы однажды к ней пришел роскошный мужчина, и предложил ей все земные блага, но взамен потребовал ее душу. И она согласилась. Но после этого стала болеть, едва не умерла. Спасение нашла в религии, монашеский постриг приняла в Костроме. Теперь живет на Святой Земле в монастыре в Иерусалиме.

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