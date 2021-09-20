Заявление ушедшей в монастырь актрисы Екатерины Васильевой обернулось скандалом

Васильева после пострига живет в монастыре Зосимова пустынь недалеко от Наро-Фоминска Фото: YouTube

Актриса Екатерина Васильева кардинально изменила взгляды на жизнь после пострига в монахини. Она весьма жестко высказалась об артистах, а творческую элиту отправила в шахты. Но на этом не остановилась. Звезда фильмов "Соломенная шляпка", "Обыкновенное чудо", "Экипаж" и "Чародеи" назвала Россию "монастырем в планетарном масштабе" и заявила о желании сделать православие государственной религией и "двинуться назад к ХV веку". Столь одиозные заявления Народной артистки РСФСР обернулись скандалом.

Екатерина Васильева после пострига живет в монастыре Зосимова пустынь недалеко от Наро-Фоминска. Звезда сменила имя и просит называть себя матушкой Василисой. Распрощавшись с мирской жизнью, знаменитость кардинально изменила взгляды на жизнь.

Васильева охарактеризовала русскую интеллигенцию как "неверующую, но гордую", "совратившую народ". И внезапно отправила ее в шахты. "Интеллигенцию в шахты. Сколько зла принесла интеллигенция, неверующая, гордая. Сколько народа она совратила с пути истинного. Для меня интеллигенция - это растлители, сродни сатанинскому началу. Они Богу говорят «нет»: мы умные, мы хотим блага разные. Весь набор сатанинского кодекса чести - в книжках, в спектаклях, театрах, в фильмах. Могу представить, что скажет интеллигенция на эти мои слова. Но мне все равно", - сказала, как отрезала, монахиня в YouTube-шоу своего сына протоиерея Дмитрия Рощина.

Свою мирскую жизнь Васильева назвала ужасной. "Ничего ужасней моей жизни не придумаешь. Я сама не знаю, почему еще живут так долго, почему меня Бог так долго задержал", - сокрушается она.

Резко высказалась женщина и о книгах: "Я не знаю, зачем писатели пишут книжки, если эти книжки не о Боге?.. Агрессивная среда нас окружают. Кто эти книжки читает? Это никому не нужно".

И тут же огорошила: "Если бы я была президентом, я бы сделала православие государственной религией. И двинула туда - назад к ХV веку. Россия - это монастырь в планетарном масштабе".

Пользователи соцсетей, услышав такие заявления из уст вчерашней актрисы, разделились на два лагеря. Одни не верят своим ушам, другие, напротив, во всем согласны с Васильевой. Равнодушных нет. Фолловеры разругались друг с другом в пух и прах. Кто-то нехорошими словами бросается в адрес звезды.

Свои пять копеек в грандиозный скандал вставил и Юрий Лоза. По его словам, не каждый представитель интеллигенции является падшей душой и безнадежным грешником. "Интеллигенция придумала таблицу Менделеева, написала «Я помню чудное мгновенье»… Интеллигенция много чего хорошего сделала, поэтому огульно говорить, что вся интеллигенция плохая, конечно же, нельзя... Нельзя всех мазать одной краской, нельзя говорить про всех одинаково", - цитирует музыканта 5-tv.ru.

А вот музыкальный критик Сергей Соседов поддержал Васильеву. "Общество разлагается. Интеллигенции как таковой и нет. Это были инженеры, прежде всего, научно-техническая элита, ну и конечно ученые, литераторы, писатели, художественная интеллигенция - режиссеры, актеры, музыканты, но высокого пошиба. Не похабель, что сейчас, а высокого пошиба, а не плохая дурная самодеятельность", - заявил Соседов.