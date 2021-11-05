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5 ноября 2021 16:00

"Абсолютное вранье": Семья и менеджеры Юдашкина опровергли инцидент с оскорбившим его Дмитрием Дюжевым

Семья и менеджеры Юдашкина опровергли конфликт кутюрье с Дмитрием Дюжевым
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
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Дмитрий Дюжев сказал, что напишет объяснительный пост в инстаграме

Дмитрий Дюжев сказал, что напишет объяснительный пост в инстаграме

Фото: Борис КУДРЯВОВ

5 ноября в сети прогремела жуткая весть: «Дмитрия Дюжева выгнали (!) с модного показа Валентина Юдашкина». В новостях сообщалось, что очень религиозный артист, близкий к семье Юдашкиных, явился в Кремль, где проходил один из показов и в интервью известному телеканалу ничтоже сумняшеся намекнул, что всем надо радоваться гению Юдашкина. Ведь когда мы его увидим в следующий раз — неизвестно.

—Все живем одним днем, — якобы в беседе со одним из популярных телеканалов сказал Дюжев. — Тот день, когда перейдем в иной мир, никто не знает. Сегодня мы видели гения. Нашего современника. Увидим ли мы его когда-нибудь еще — неизвестно.

Неслыханная неуклюжесть и бестактность на грани бесчеловечности возмутили общественность. Да как его туда пустили вообще? Оказалось, что сначала пустили, а потом и выгнали. Как пишут, высказывания актера спровоцировали волну негодования, и его чуть ли не вытолкали с мероприятия взашей.

Полина Шаво, пресс-секретарь Дома моды Валентина Юдашкина

Полина Шаво, пресс-секретарь Дома моды Валентина Юдашкина

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Разумеется, kp.ru не мог оставаться в стороне и решил выяснять, как все было на самом деле.

— Ни о чем подобном мне неизвестно, — объяснила kp.ru Полина Шаво, пресс-секретарь Дома моды Валентина Юдашкина. — Если речь о показе в Кремле, то обычно они проходят в марте, это кутюрные коллекции. То есть недавно этого точно не могло происходить, раз об этом пишут сейчас. Да и ни о чем подобном, происходившем на наших показах, я ни разу не слышала.

Дмитрий Дюжев сказал, что напишет объяснительный пост в инстаграме — сразу для всех СМИ. А вот жена дизайнера, Марина Юдашкина, тоже опровергла сведения про хамское поведение Дюжева.

Марина Юдашкина, тоже опровергла сведения про хамское поведение Дюжева

Марина Юдашкина, тоже опровергла сведения про хамское поведение Дюжева

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Мы дружим с Дюжевыми много-много лет, это наши близкие друзья, — сказала «КП» Марина. — Так что это абсолютное вранье. Не понимаю, что за чепуху придумали. Для меня это просто удивление. Показа никакого не было. О чем речь? Если и показа не было, то что он мог сказать? Глупости. Это история о том, как журналист, сидя дома на изоляции в локдаун, придумывают, что им писать. Ну, спасибо, что о нас помнят!

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