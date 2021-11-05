"Абсолютное вранье": Семья и менеджеры Юдашкина опровергли инцидент с оскорбившим его Дмитрием Дюжевым

Дмитрий Дюжев сказал, что напишет объяснительный пост в инстаграме Фото: Борис КУДРЯВОВ

5 ноября в сети прогремела жуткая весть: «Дмитрия Дюжева выгнали (!) с модного показа Валентина Юдашкина». В новостях сообщалось, что очень религиозный артист, близкий к семье Юдашкиных, явился в Кремль, где проходил один из показов и в интервью известному телеканалу ничтоже сумняшеся намекнул, что всем надо радоваться гению Юдашкина. Ведь когда мы его увидим в следующий раз — неизвестно.

—Все живем одним днем, — якобы в беседе со одним из популярных телеканалов сказал Дюжев. — Тот день, когда перейдем в иной мир, никто не знает. Сегодня мы видели гения. Нашего современника. Увидим ли мы его когда-нибудь еще — неизвестно.

Неслыханная неуклюжесть и бестактность на грани бесчеловечности возмутили общественность. Да как его туда пустили вообще? Оказалось, что сначала пустили, а потом и выгнали. Как пишут, высказывания актера спровоцировали волну негодования, и его чуть ли не вытолкали с мероприятия взашей.

Полина Шаво, пресс-секретарь Дома моды Валентина Юдашкина Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Разумеется, kp.ru не мог оставаться в стороне и решил выяснять, как все было на самом деле.

— Ни о чем подобном мне неизвестно, — объяснила kp.ru Полина Шаво, пресс-секретарь Дома моды Валентина Юдашкина. — Если речь о показе в Кремле, то обычно они проходят в марте, это кутюрные коллекции. То есть недавно этого точно не могло происходить, раз об этом пишут сейчас. Да и ни о чем подобном, происходившем на наших показах, я ни разу не слышала.

Дмитрий Дюжев сказал, что напишет объяснительный пост в инстаграме — сразу для всех СМИ. А вот жена дизайнера, Марина Юдашкина, тоже опровергла сведения про хамское поведение Дюжева.

Марина Юдашкина, тоже опровергла сведения про хамское поведение Дюжева Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Мы дружим с Дюжевыми много-много лет, это наши близкие друзья, — сказала «КП» Марина. — Так что это абсолютное вранье. Не понимаю, что за чепуху придумали. Для меня это просто удивление. Показа никакого не было. О чем речь? Если и показа не было, то что он мог сказать? Глупости. Это история о том, как журналист, сидя дома на изоляции в локдаун, придумывают, что им писать. Ну, спасибо, что о нас помнят!

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