«Фарс и подлость»: Дюжев считает, что сфабрикованный сюжет про Юдашкина — месть за отказ приходить в эфир телешоу

Актер Дмитрий Дюжев Фото: Борис КУДРЯВОВ

На следующий день после празднования Дня Казанской Богоматери воцерковленный Дмитрий Дюжев попал, как говорили в сериале «Бригада», в замес. Появились новости о том, что артист сходил на один из показов модного дома Юдашкина и там нелестно высказался про мэтра, намекнув на тяжелую болезнь дизайнера, после чего был изгнан с мероприятия с позором.

— Как жаль, что профессия журналиста в наши дни начинает превращаться в фарс и подлость, — написал в инстаграме Дюжев, которому журналисты буквально оборвали телефон (орфография и пунктуация авторские). — Можно придумать любой инфоповод и выдать его за сенсацию. После отказа от участия в желтопрессном скандальном шоу, я получил «ответ» в виде сфабрикованной, унизительной и оскорбительной статьи в мой адрес и адрес моих любимых, глубоко уважаемых друзей.

Эту информацию подтвердила сайту KP.ru и жена Валентина Юдашкина Марина. Она отметила, что ни на каких показах Дюжев не был, ничего порочащего не говорил и вообще давно является другом семьи.

— Это [написанное] ни коем образом не скажется на наших отношениях с семьей Юдашкиных, но в очередной раз заставляет меня оправдываться за причиненный моей репутации вред, приносит моей семье и друзьям боль, заставляет терять предложения и работу, — сокрушается артист. — Дорогие коллеги, мне кажется, пора переставать оставлять это безнаказанным.

Поначалу можно было решить, что Дюжев просто сболтнул лишнего в сердцах. Но поскольку никакого видеоподтверждения прямой речи актера от якобы записавшего сюжет одного популярного канала не последовало, видимо, речь идет о банальной провокации.

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