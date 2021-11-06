Враг подкрался с севера: Чем грозит России вступление Финляндии в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Финляндии Саули Ниинисте во время визита Североатлантического Совета в Хельсинки в октябре 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Недавний опрос в Финляндии показал, что 60 процентов финнов видят в России военную угрозу. Число жителей страны, которые положительно относятся к восточному соседу, тоже сокращается - с 63 процентов в 2012 году до нынешних 34. Динамика тревожащая. Знаменитый президент Финляндии Урхо Калево Кекконен когда-то выстроил отличные отношения с Советским Союзом, исходя из правила: «Не ищи друзей далеко, а врагов близко». Ситуация меняется?

- Уже много лет, и опросы лишь фиксируют это, восприятие финнами России ухудшается, - отвечает на вопрос KP.ru Николай Межевич, доктор экономических наук, президент российской ассоциации прибалтийских исследований. - Мы видим, что этот процесс работает по принципу «вода камень точит». Ситуация с каждым годом ухудшалась, независимо от того, что реально происходило в наших двусторонних отношениях. Даже периодические встречи на уровне глав государств, премьеров, министров, мэров приграничных городов на каком-то этапе перестали сдерживать рост негатива в восприятии финнами нашей страны.

- Прибалты все время люто открещивались от «финляндизации» - выстраивания прагматичных отношений с Россией ради взаимовыгодного сотрудничества. Теперь, выходит, Финляндия сама «прибалтизируется»?

- Думаю, нет. Можно говорить о том, что финская модель восприятия России будет приближена к усредненной европейской: что-то от немецкой, что-то от французской. То есть восприятие более нейтральное, отстраненное. Но такого людоедского накала русофобии, какой мы наблюдаем в Эстонии, Латвии и Литве, все же не будет.

- В 60-80-х годах прошлого века Финляндия добилась экономического благополучия в значительной мере за счет масштабного сотрудничества с СССР. А нынешние экономические связи с нами могут быть для финнов важным мотивом, чтобы сохранять наши отношения в позитивной зоне?

- Точных подсчетов взаимозависимости одного государства от другого нет, но примерные оценки давать можно. В 1981 году, думаю, четверть ВВП Финляндии прямо или косвенно была связана с Советским Союзом. Это намного больше, чем ее торгово-экономические связи в то время с любой европейской страной. И финнов это устраивало, они явно одобряли такой курс. Они торговали тогда с нами по клиринговому рублю, виртуальным, как сейчас сказали бы, деньгам, никакой свободно конвертируемой валюты не требовалось. К нам в большом объеме шли финские продукты, ширпотреб, одежда, обувь. А финны по этому «безналу» покупали у нас железную руду, газ, нефть, лес-кругляк. Нас это тоже устраивало, существовали даже региональные квоты на торговлю с Финляндией, для Ленинграда, например.

- А какая часть финского ВВП сегодня завязана на Россию?

- Думаю, если мы наберем процентов 5-6, то это будет очень неплохо.

- Запад усиленно тянет финнов в НАТО. Пока те отбиваются, но генсек альянса держит для них «дверь открытой». Мы знаем по примеру Украины, что не обязательно быть в блоке, чтобы предоставить свою территорию для его военных объектов. Базы НАТО на границе с Ленинградской областью и Карелией - это реально?

- Такие базы на границе с Ленобластью уже есть - Эстония ведь член НАТО. И вариант, что они могут появиться на российско-финской границе, абсолютно реален. Финские дипломаты в частных беседах об этом говорили еще в 90-х, разумеется, с оговорками, улыбками, за коктейлем… Но эта тема не была закрытой для обсуждения, вовсе нет.

- Отношение Запада к России становится все более враждебным. Наверняка натовцы ту же тему с финнами и сейчас обсуждают. Ваш прогноз, когда Финляндия для нас может стать еще одной Украиной?

- Все зависит от внешней политики России. Она у нас, слава богу, давно не «козыревская», но и жестких демаршей с нашей стороны давно уже не было. Надо называть вещи своими именами. Если в Хельсинки будут понимать, что размещение квазинатовских контингентов у российских границ будет расценено как повод к войне и создаст прямую угрозу применения силы против военных объектов Финляндии, то там подумают: а зачем нам это надо, жили рядом с русскими с 1945 года более-менее нормально, к чему эти проблемы?

- Неужели они этого сейчас не понимают?

- Сейчас, когда мы постоянно улыбаемся и говорим о дружбе, мы не достигаем необходимых целей. Надо заканчивать говорить только о дружбе и говорить о том, что любой ваш недружественный шаг вызовет мгновенные ответные меры. К слову: учитывая географию нашей общей границы, до финской столицы могут достать реактивные системы залпового огня с наших островов в Финском заливе. Просто чтобы никто из финских милитаристов об этом не забывал.

- Там есть еще и откровенные реваншисты.

- Финляндия - это страна системного политического управления. Маргиналов из военно-исторических клубов держат на расстоянии собачьего поводка, их строго контролируют. Для нас опасность представляет милитаризация именно самой власти, а не маргиналов-реваншистов. Хотелось бы исходить из того, что в последний момент, а до него не так уж и далеко, финское руководство сделает вывод о том, что любое ухудшение нынешнего характера отношений с Российской Федерацией чреваты серьезными последствиями для Финляндской Республики.

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