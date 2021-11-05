В трибьюте группы «Тату» Алла Пугачева и София Ротару спели хит «Нас не догонят», плотно прижавшись друг к другу

Трибьют-альбом, где звезды шоу-бизнеса поют хиты «Тату», увидел свет.

Этим летом стало известно, что возрождения группы «Тату» не избежать. Правда, сопровождалось это все громкими разборками между участницами группы Леной Катиной, Юлией Волковой, продюсером Иваном Шаповаловым и автором песен группы Сергеем Галояном.

Композитор и автор текстов сам хотел организовать концерт, в котором известные артисты спели бы песни «Тату», написанные им. Договоренности удалось достигнуть с Верой Брежневой, группой IOWA, Ларисой Долиной, группой «Нервы» и так далее. Но «татушки» во главе с Шаповаловым перехватили инициативу, заявив, что без них такой праздник жизни (с хорошей прибылью) невозможен. Тогда Галоян наложил вето на свои песни, исполняемые «Тату»: он сделал первые четыре альбома для солисток.

И вот все-таки свершилось. Трибьют-альбом, где звезды шоу-бизнеса поют хиты «Тату», увидел свет. Это как раз тот самый список песен, которые должны были прозвучать на несостоявшемся концерте кавер-версий хитов группы. Выпустила сборник «200 по встречной» онлайн-платформа Lookport — ее представители заключили договоры на использование композиций с авторами треков: Валерием Полиенко, Еленой Кипер и Сергеем Галояном. У песен группы «Тату» суммарно 20 авторов, только одним из которых является Иван Шаповалов: он владеет правами на 25–50% восьми треков.

— Мы обратились напрямую ко всем авторам, в том числе и к Ивану [Шаповалову], для получения прямого согласия и подробно осветили все детали, несмотря на то, что формальная очистка прав на исполнение песен на концертах в России выполняется автоматически через РАО, — пояснял глава Lookport Алексей Волк. —Мы несколько удивлены комментариям коллег, так как уже несколько месяцев все мы находимся в одном информационном поле, обсуждая формат участия Ивана, Елены и Юлии в проекте. Иван Шаповалов многократно в устной и письменной форме выражал согласие на участие в проекте в качестве автора, убедив нас в отсутствии препятствий со своей стороны, что зафиксировано перепиской.

В соответствии со статьей 1258 ГК РФ, «ни один из соавторов не вправе запретить использование произведения, созданного в соавторстве».

В сборнике — 26 самых известных композиций «Тату»: от «Нас не догонят» и «30 минут» до «Я сошла с ума» и «Люди-инвалиды». Некоторые треки исполняются разными артистами. В альбоме поучаствовали практически самые известные артисты современности: Дмитрий Маликов, Манижа, Вера Брежнева, IOWA, «Винтаж», REFLEX, Монеточка, Рита Дакота и, конечно, Даня Милохин.

Особняком стоит дуэт Аллы Пугачевой и Софии Ротару, которые, несмотря на заклятую дружбу, объединились, чтобы спеть «Нас не догонят» с постмодернистским намеком на собственную легендарность. На обложке песни — фото, где счастливые певицы стоят, прижавшись друг к другу с честными улыбками на лице.

— Нет, не догоняют, — двусмысленно выдыхают по очереди в микрофон в самом финале трека две звезды недосягаемого (раз уж Анны Герман и Людмилы Зыкиной нет с нами) уровня. Не догоняют их и технически, и музыкально, и с точки зрения понимания тоже. Динамичный хит «Тату» в исполнении Пугачевой и Ротару выглядит попыткой оживить мертвеца и вдохнуть в него синтетическую энергию. Что несколько искусственно.

А вот Дмитрий Маликов исполнил трогательное соло на фортепиано на ту же самую композицию в динамичной аранжировке в стиле кинокомпозитора Ханца Циммера. И это звучит более чем современно и интересно.

Альбом доступен на всех популярных музыкальных сервисах: Яндекс.Музыка, Apple Music, Spotify, Youtube и др.

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