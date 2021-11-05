Загадка: с крыльями, а не летает? Новый самолет в ВВС Украины

Aero L-39 Albatros ранее был на вооружении ВВС Литвы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейская солидарность – это вам не пустой звук. Помните, как Украина помогла Литве, пожертвовав стратегическим запасом колючей проволоки, и вместо границы с Россией отправила ее гуманитарным грузов в Вильнюс для защиты Европы от орд мигрантов, использующих для транзита в благополучный Евросоюз территорию Белоруссии?

Литва в ответ решила отблагодарить Украину, усилив ее вооружения для борьбы с коварной "страной-ахрессором". Для чего решила передать Киеву учебно-тренировочный самолет Л-39. Или, как принято его гордо называть официально - Aero L-39 Albatros. Правда, в составе ВВС Литвы таких самолетов почему-то нет. Но тайна сия не стоит и выеденного яйца.

Как заявил командующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис, «штурмовик (так он назвал старый Л-39) признан непригодным к использованию». Оказывается, у него неисправный двигатель, и он уже несколько лет пылится в ангаре. Причем, время от времени литовские военспецы предпринимают попытки реанимировать самолет, потенциавльно самый быстрый в ВВС Литвы (может достигать скорости до 760 км/час, но неисправность двигателя оказывается постоянно сильнее их возможностей.

В принципе, у Литвы было два Л-39 на момент обретения независимости, но со вторым случилась неприятность. Лет около 10 тому назад он столкнулся в воздухе на учениях с французским бомбардировщиком и упал в болото. Не исключено, что в то самое, куда этим летом упал и тоже на учениях разведывательный беспилотник ВВС Латвии, на поиски которого привлекали всех, от грибников до рыбаков. Минобороны тогда даже объявление давало во всех СМИ: "Разыскивается беспилотник, окрас серый, длина 1,4 метра, размах крыльев 2,8 метра, вес 6 кг". Как про породистого кота-производителя, оставалось лишь пол указать.

Одним словом, "учебный штурмовик" Л-39 в ВВС Литвы остался в количестве одной нелетающей штуки. Но, как говорится, дареному самолету в воздухозаборник не смотрят.

Кстати, соседняя с Литвой Латвия тоже могла бы пополнить вооружения ВС Украины (ВСУ), так как у нее после обретения независимости было целых два танка. Или три. Старых Т-55, но в Африке на них до сих пор воюют. Но тоже случилась незадача, один танк совсем сломался, а другой отдали на учения Эстонии, и эстонцы не смогли его вернуть. Въехали на полном ходу в овраге пушкой в противоположный склон и набрали земли по самое "не балуйся". Да так, что никакому восстановлению пушка уже не подлежала. А с другой стороны, дареному танку тоже ведь в дуло не заглядывают (и Т-55 с такой пушкой ничем не хуже украинского миномета "Молот"). Но вот европейская и НАТОвская солидарность тем самым взлетела бы на самую, что ни на есть запредельную высоту. Я даже не сомневаюсь, что Латвия помогла бы Украине оставшимся танком, но у нее ее сейчас тоже нет. Видимо, списали или продали на металлолом. Еще у ВВС этой страны-члена НАТО есть два АН-2, любовно прозванных в России "кукурузниками", но эти самолеты, составляющие основу самолетного авиапарка страны НАТО, нужны собственным ВВС.

В конце концов, у Украины есть ведь собственные авиационные заводы, которые сейчас простаивают, и есть шанс, что на них в переданный нелетающий металлолом украинские умельцы смогут вдохнуть вторую жизнь. Или третью. Да и чем хуже списанный самолет списанных же и проданных Украине катеров?

А там, смотришь, и другие сбытчики металлолома подтянутся в Киев со своими дарами. Главное ведь что? Правильно, европейская солидарность и безотходная утилизация в самые убогие страны отработавшей техники.

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