Украина хочет угля

У украинских теплоэлектростанций элементарно нет угля Фото: Shutterstock

В рамках современных мировых тенденций Украина стремительным домкратом декарбонизирует свою экономику. Вернее, то, что от нее осталось к нынешнему дню. На прошедшем в шотландском городе Глазго Международном климатическом саммите президент Владимир Зеленский с гордостью заявил, что Незалежная занимает четвертое место в Европе по декарбонизации (и это немудрено, если оценить уровень падения экономики). Но с того дня страна сделала широкий шаг вперед. Такой, что даже штаны практически порвались. Что может быть чревато неприятными последствиями в условиях надвигающейся зимы из-за сочетания ветра и мороза.

По состоянию на 4 ноября 2021 на Украине из 88 энергоблоков теплоэлектростанций, вырабатывающих электроэнергию, работают лишь 37, а 51 энергоблок остановлен.

- У нас на Украине действуют 88 энергоблоков ТЭС, которые вырабатывают электроэнергию, которой балансируют атомную энергетику, - заявил в эфире телеканала "Наш" первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам бюджета Иван Крулько. - На сегодняшний день из 88 энергоблоков функционируют 37, 51 не функционирует. Из них половина не работает по так называемой аварийной заявке. Это недостаток топлива. То есть они готовы, но не функционируют.

Переводя с депутатской мовы на обычный русский язык, у украинских теплоэлектростанций элементарно нет угля. Накануне прекратила свою работу по этой же причине Трипольская ТЭС, самая мощная электростанция в Киевской области.

- Это серьезная проблема. Что мы будем делать в этой ситуации, когда из-за недостатка электроэнергии, не дай бог, начнутся веерные отключения, в том числе, в больницах, - обеспокоился депутат.

Напомним, ранее депутат все той же ВРУ, глава комитета по вопросам ЖКХ и энергетики Андрей Герус сообщил, что Россия с 1 ноября 2021 "остановила поставки энергетического угля", который как раз и потреблялся украинскими электростанциями. В Минэкономразвития России подтвердили эти сведения и объяснили такое решение "растущими потребностями внутри страны" этих сортов, которые также нужны российским теплоэлектростанциям.

Депутат Герус буквально вчера также сообщил, что Россия остановила транзит этих сортов угля из Казахстана на Украину, но в Нур-Султане эту информацию опровергли, заявив, что "Россия поставку угля не блокировала, но есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны". Последнее обстоятельство может быть объяснено возросшими объемами транспортных перевозок.

Так или иначе, но Украина впервые сталкивается с настолько серьезным кризисом в энергетической сфере, что это вызвало настоящую истерику в Киеве.

- Путину сегодня достаточно той экономической удавки, которую он забросил на Украину. Нет никакого резона сегодня начинать военные действия. Посмотрите, что происходит у нас в энергетическом секторе, с 1 ноября прекращён импорт российского угля на Украину. Для нас это означает, что сегодня территория Луганской области находится под угрозой отсутствие электроэнергии и тепла, - рассказала в эфире телеканала «Украина 24» депутат Верховной рады Виктория Гриб. - Да, мы можем перейти на газ, потому что газ – резервное топливо, но посмотрите по какой цене у нас газ! А есть ли у нас достаточное количество газа? Нет, несмотря на мантру «Украина готова к отопительному сезону», у нас серьёзные проблемы.

Как бы удивительно это ни выглядело, но даже в такой ситуации для украинских политиков в приоритете не население, а порожденные сумрачным разумом страхи о Путине и "его удавке". Но, по крайней мере, они хотя бы начали отдавать себе отчет в том, что к нынешней ситуации привели действия команды Зеленского. И что призывы закупить необходимый уголь в Австралии или в США не имеют к реальности никакого отношения. Поскольку, во-первых, еще ни одного контракта по этому вопросу с альтернативными поставщиками не заключено. А, во-вторых, от заключения контракта до разгрузки в украинских портах этого угля пройдет столько времени, что поставка из-за разморозки топливно-энергетической инфраструктуры в городах перестанет быть актуальной. Но найти в себе силы исправить ситуацию украинские власти все еще не могут. Как, кстати, на днях объяснил министр энергетики Украины, Украина ни при каких обстоятельствах не будет закупать электроэнергию у России. Даже если дело дойдет до веерных отключений.

Остается констатировать, что из двух решений – плохого и очень плохого – руководство Украины научилось выбирать оба.

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