Россия и Австрия снимают все ограничения на авиасообщение: Что это значит для туристов

С 9 ноября Россия и Австрия снимают все ограничения на авиасообщение между двумя странами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 9 ноября Россия и Австрия снимают все ограничения на авиасообщение между двумя странами. Собственно, самолёты между Москвой и Веной летают давно: официально авиасообщение возобновлено в июне 2021 года, до этого выполнялись грузопассажирские рейсы.

Что же тогда меняется? С 9 ноября не будет никаких лимитов на количество рейсов, и летать лайнеры смогут между любыми аэропортами наших стран. Российский Оперштаб принял решение о снятии ограничений в середине октября. Поддержали его и в Австрии:

- Мы категорически приветствуем российское предложение и с нашей стороны в ответ снимем все ограничения на авиасообщение. Конечно, правила въезда остаются неизменными, - сообщил министр иностранных дел Австрии Михаэль Линхарт, его цитируют РИА Новости.

Горнолыжные курорты Австрия до пандемии были очень популярны у россиян. Как и Вена с ее музеями и дворцами. Можно ли планировать отпуск в Австрии?

В принципе - да, но с учётом множества условий.

Австрия разрешает гражданам России въезд с любыми целями, в том числе туристическими. Однако сразу же начать отпуск смогут лишь те, кто переболел коронавирусом - и тому есть документальные подтверждения. Всем остальным придётся сначала пройти обязательный карантин. Российские вакцины Австрией не признаны, так что сертификат от карантина не освобождает.

Посольство Австрии в РФ подробно разъясняет условия въезда:

1. Негативный результат тестирования.

2. Въезжающим необходимо иметь при себе результат ПЦР-теста не старше 72 часов или теста на антиген не старше 48 часов.

3. Сертификат вакцинации

В Австрии признаются следующие вакцины: Comirnaty (INN) BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca / Covishield Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine Moderna; Sinopharm / BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Sinovac-CoronaVac vaccine SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell).

4. Перенесённая инфекция

Допускается въезд без результатов тестов или сертификата о вакцинации в срок до 6 месяцев после перенесённой инфекции.

Доказательством одного из перечисленных пунктов может являться медицинская справка от врача или официальный результат о прохождении теста, бумажный или электронный сертификат о прохождении вакцинации, медицинская справка, подтверждающая факт перенесённой инфекции. Документы должны быть оформлены на немецком или английском языке.

В случае отсутствия перечисленных документов путешественники обязаны пройти ПЦР- или антиген-тест в течение 24 часов после въезда.

5. Обязательный карантин

Туристам, которые не переболели ковидом недавно (принимается только справка о перенесённой болезни, не справка о наличии антител) и не привиты полностью любой из перечисленных выше вакцин (ранее, чем за 14 дней до въезда), необходимо пройти карантин. Не раньше, чем на 5 день карантина можно сдать анализ на коронавирус методом ПЦР или тест на антиген. Если результат анализа будет отрицательным, разрешается досрочно завершить карантин. День въезда считается нулевым.

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