В Москве задержали двух мужчин, напавших на отца маленького ребёнка

В Новой Москве четверо мужчин подрались с двумя прохожими, один из которых был с маленьким ребенком. Фото: Кадр видео

Очередной конфликт с участием лиц кавказской национальности получил своё продолжение.

Напомним, накануне в Новой Москве четверо мужчин подрались с двумя прохожими, один из которых держал на руках маленького ребёнка. Этот факт, как ни странно, не сыграл никакой роли. Молодой отец получил несколько ударов по лицу, после чего упал на землю. И чтобы не шокировать сына, предложил остановить избиение и хотя бы биться «один на один».

Судя по видеороликам, которые снимали случайные прохожие, кавказцы не вняли этим словам. И даже начали оскорблять ребёнка.

После того, как видео драки было опубликовано в Сети, в МВД РФ начали проверку, возбудили уголовное дело по статье «хулиганство», а ещё чуть позже во время рейда в Новой Москве установили всех участников конфликта, в том числе, молодого отца, пострадавшего во время драки, и ещё двух его обидчиков.

- Они, - как сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, - доставлены в территориальное подразделение органов внутренних дел.

Как сообщали ранее в столичном управлении СК РФ, мужчины, которые напали на двух прохожих, у одного из которых на руках был маленький мальчик, «создали угрозу жизни и здоровью малолетнему ребенку».

Предстоит проверить состояние его здоровья.

Ещё ранее стало известно, что расследование этого дела взяла под контроль Прокуратура города Москвы.

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