Ольга Бузова улетела в Париж, бросив дома больную коронавирусом мать

Мама Ольги Бузовой заболела коронавирусом. Фото: Инстаграм.

В семье Ольги Бузовой беда: ее мама заболела коронавирусом. Ирина Алекандровна почувствовала себя плохо и обратилась за помощью к врачам. К счастью, она вовремя успела привиться, поэтому болезнь протекает в легкой форме.

- Лечусь. Благодаря сделанной ранее прививке болезнь протекает нетяжело, - сообщила «КП» Ирина Бузова - Врач пришел сразу и принес все лекарства на курс лечения.

По словам Ирины Александровны, она не знает, где сейчас ее звездная дочь. Единственное, что известно маме певицы – у Ольги были какие-то планы на выходные, которые она не стала отменять из-за болезни родительницы.

Мама известной исполнительницы работает врачом-стоматологом в одной из обычных районных поликлиник Петербурга. Из любимой профессии Ирина Бузова не ушла даже после того, как ее дочка прославилась и начала зарабатывать большие деньги. По словам Ольги, она взяла на себя заботу о родителях и ежемесячно перечисляет им денежную помощь.

Тем временем выяснилось, что Бузова отправилась отдохнуть в Париж. В столице Франции поющая телеведущая сфотографировалась возле Эйфелевой башни и на фоне Триумфальной арки. Оля кокетливо сообщила, что в любой непонятной ситуации она садится в самолет и улетает куда-нибудь.

Пока ее мама болеет, Ольга улетела на выходные в Париж. Фото: Инстаграм.

Видимо, под непонятной ситуацией телеведущая имела в виду скандал, разразившийся после отмены ее спектакля «Чудесный грузин». Московский Художественный академический театр (МХАТ) имени Горького объявил об отмене постановки с участием Ольги. Новый генеральный директор театра Владимир Кехман решил не проводить запланированный на 2 ноября показ «в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений».

Сама Бузова считает, что руководство театра просто плетет интриги. Она уверена, что билеты на спектакли с ее участием разлетались как горячие пирожки.

- Уважаемый МХАТ. Желаю вам всегда таких продаж на все ваши постановки, какие были на спектакли с моим участием, - написала Ольга в Инстаграме сразу после отмены спектакля.

Певица наслаждается прелестями отдыха в Европе. Фото: Инстаграм.

Телеведущая до последнего была уверена, что спектакль «Чудесный грузин» обязательно состоится, и она снова блеснет на сцене МХАТа. Певица даже не предполагала, что после премьеры на нее обрушится столько критики.

- Я не ожидала, что настолько много грязи на меня польётся. Если я буду каждое свое действие рассматривать с точки зрения, что подумают обо мне люди, я бы, наверное, так не рисковала и столько бы событий в моей жизни не происходило. И для меня был очень большой шок и очень большой стресс, когда я после премьеры услышала столько хейта в своей адрес. Я никогда не смогу привыкнуть к этому негативу. Для меня это ненормально. Я ничего плохого никому не сделала, я ни у кого не забрала эту роль, - подчеркнула Бузова в интервью «КП».