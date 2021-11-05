Кристина Орбакайте сильно похудела и стала брюнеткой

Кристине Орбакайте новый цвет волос к лицу Фото: Instagram.com

Большинство артистов разлетелись по курортам, так как концертов и других массовых выступлений нет. А вот съемки кино и сериалов идут – теперь в новых условиях, с соблюдением антиковидных норм и правил. В начале ноября продолжились съемки третьего сезона популярного сериала «Тест на беременность». Часть проекта отсняли в Санкт-Петербурге, а в ноябре завершаются съемки в Москве.

В этом сезоне появится еще одна главная героиня Нина Артамонова – ее играет Кристина Орбакайте. Орбакайте профессиональная актриса, она окончила актерский факультет РАТИ (ГИТИС). Кристина снимается в кино, играет в театре – ближайший спектакль с ее участием «Двое на качелях» в «Современнике» 10 и 11 ноября.

Артистка похудела и изменила макияж Фото: Instagram.com

Кристина Орбакайте в сериале будет в роли роковой брюнетки – перекрашиваться блондинка не стала, актриса на съемочной площадке носит парик. Темные волосы, стрижка каре – Кристине очень идет этот образ. Кроме того, артистка в этом ноябре заметно похудела – кажется, что на 5 кг. Как известно камера прибавляет 5 – 6 кг, поэтому в кадре держать себя в форме необходимо. У героини Орбакайте изысканный гардероб, и выглядит она шикарной женщиной. Грим у блондинок и брюнеток разный, поэтому Кристину не узнать – перевоплощение полное, никаких ассоциаций с эстрадным образом.

На съемочной площадке «Теста на беременность» Орбакайте в образе роковой красотки. Фото: KION

Оба сезона «Теста на беременность» были успешны – личная жизнь и работа главной героини доктора Натальи Бахметьевой вышли захватывающими. Обаятельную Бахметьеву играет Светлана Иванова, за ее руку и сердце ведут борьбу два достойных мужчины. Доктор Бахметьева вынуждена уволиться из перинатального центра, искать новую работу и продолжает спасать жизни беременных женщин. Поклонники обсуждают главную новость – доктора Руслана Базанова, от которого родила Бахметьева, в новом сезоне не будет. Наверняка случится сценарный ход, который это объяснит. Но в жизни все прозаичнее. Базанова играл актер Данила Дунаев, который решил завязать с кинематографом. Но от этого страстей меньше не станет – герои Кирилла Гребенщикова, Александра Яцко на месте. Появится красавчик Евгений Пронин.

За сердце Светланы Ивановой вновь развернется не шуточная борьба Фото: Instagram.com

Премьера третьего сезона медицинской мелодрамы «Тест на беременность» запланирована на 2022 год – сначала в онлайн-кинотеатре KION, а потом на Первом канале.

Участие звезд шоу-бизнеса, блогеров привлекает к проектам повышенное внимание публики. К примеру, сейчас Регина Тодоренко снимается во втором сезоне сериала «Секреты семейной жизни». Тодоренко окончила Киевский национальный университет культуры и искусств. Хорошо, когда в кино снимаются певицы с актерским образованием. Как Кристина Орбакайте или выпускница школы-студии МХТ Полина Гагарина, которую в этом году мы увидели в третьем сезоне сериала «Бывшие». Кстати, Гагарина получила еще одну роль в модном сериале.

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