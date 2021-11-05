Маньяк 12 лет насиловал трупы женщин и детей в больничных моргах

За решеткой Дэвид Фуллер оказался после того, как признался в убийстве двух девушек. Фото: KENT POLICE

Британские правоохранители задержали 67-летнего Дэвида Фуллера. Известно, что благообразный старичок работал техником в компании, обслуживающей две больницы в Кенте и Восточном Сассексе.

За решеткой он оказался после того, как признался в убийстве двух девушек. Но в ходе расследования всплыли другие зловещие подробности его биографии, пишет BBC.

При обыске в доме убийцы следователи обнаружили огромное количество фотографий и видео его сексуального насилия над женскими трупами, в числе которых и три девочки. Полицейские насчитали не менее сотни жертв.

Все они в период с 2008 по 2020 год находились в больничных моргах, куда Фуллер, предпочитавший работать в вечерние смены, проникал, имея рабочий пропуск. По вечерам больницы пустели, так как основная часть персонала уходила с работы, и маньяку практически ничего не мешало.

Британцы потрясены. Министр здравоохранения страны распорядился начать проверку всех моргов.

Депутат британского парламента Крег Кларк, в округ которого входит одна из больниц, потребовал масштабного расследования:

- Великобритания не знала прецедентом издевательств над мертвыми такого масштаба. – цитирует его слова BBC. – Одна из этих больниц – совсем новая, с превосходной системой безопасности… Сейчас главным является не только отправка Фуллера за решетку, желательно до конца его дней, но и поиск ответа на вопрос – как это могло случиться, и как сделать так, чтобы подобное не повторилось.

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