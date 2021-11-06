Нынешняя четвертая волна может принести Германии больше бед, чем предыдущие. Фото: REUTERS

США. Таблетки от коронавируса

Фармацевтический гигант Pfizer заявил о том, что приостанавливает клинические испытания лекарства (не вакцины!) от ковида под названием Paxlovid. Такое решение принято из-за «потрясающей эффективности», который препарат показал уже на второй стадии испытаний. Так что боссы компании решили не проводить третью стадии, а сразу подготовить документы, чтобы таблетки зарегистрировали в Управлении по контролю за продуктами и лекарствами США. Ну да, к чему лишние тесты, давайте лучше придираться к «Спутнику V».

Опубликованные Pfizer данные и правда рисуют радужную картину. 1200 человек начали принимать Paxlovid в первые дни, когда у них диагностировали коронавирус. Среди тех, кто пил настоящие таблетки, только 0,8% больных оказались в итоге в больнице, и никто не умер. Тогда как в группе плацебо уровень госпитализации был на уровне 7%, 1,6% пациентов врачи спасти не смогли.

Тем временем федеральное правительство подготовило жесткие правила по вакцинации. Со следующего года непривитые сотрудники компаний с коллективом больше 100 человек должны будут регулярно сдавать ПЦР-тесты. Или уволиться. За анализы будут платить сами антипрививочники или их работодатели. Сейчас в Штатах ежедневно регистрируется порядка 70 тысяч новых случаев ковида.

Германия. Рекорд заражений

Второй день подряд в стране ставят печальный рекорд по числу новых заражений. Всего за сутки в Германии выявили 37 тысяч новых случаев ковида. При этом уровень вакцинации в стране составляет больше двух третей населения. Несмотря на это, местные эксперты говорят, что нынешняя четвертая волна может принести Германии больше бед, чем предыдущие.

Италия. Грин-пассы для привитых «Спутником-V»

Минздрав Италии выпустил циркуляр, который разъясняет, как будет проходить ревакцинация от коронавируса. Даже те, кто привился несертифицированными в Европейском союзе препаратами (российским «Спутником» или китайским «Синоваком») смогут получить ковидный паспорт или грин-пасс — сертификат для вакцинации, с которым можно путешествовать по ЕС. Нужно будет лишь вколоть себе бустерную дозу официально признанной в Старом свете вакцины.

Китай. Происхождение коронавируса

В отличие от Европы в Китае четвертая волна ковида практически не ощущается из-з суровых мер, которые предпринимают местные власти. Теперь руководство КНР может перейти к геополитическим вопросам: Министерство иностранных дел Поднебесной официально обратилось к Соединенным Штатам с просьбой прекратить инсинуации на тему происхождения коронавируса. Как говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, Вашингтону стоит самому стат более прозрачным в том, что в вопросе происхождения ковида. Также китайцы призвали заокеанских партнеров не искать виноватых, а сплотиться в борьбе с заразой.

Статистика по коронавирусу в мире:

Данные на 6 ноября 2021 года:

Всего заболевших 249 005 691

Всего умерших 5 035 846

США

За последние 28 дней:

Заболевших: 2 154 898 Умерших: 39 730

Всего:

Заболевших: 46 403 757 Умерших: 752 939

Великобритания

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 168 324 Умерших: 4008

Всего:

Заболевших: 9 286 493 Умерших: 142 019

Россия

За последние 28 дней:

Заболевших: 957 881 Умерших: 29 032

Всего:

Заболевших: 8 573 323 Умерших: 239 943

Турция

За последние 28 дней:

Заболевших: 793 372 Умерших: 5 936

Всего:

Заболевших: 8 178 871 Умерших: 71 724

Украина

За последние 28 дней:

Заболевших: 534 689 Умерших: 12 980

Всего:

Заболевших: 3 174 223 Умерших 75 346

По данным Университета Джона Хопкинса.

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