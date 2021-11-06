Нынешняя четвертая волна может принести Германии больше бед, чем предыдущие.
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Фармацевтический гигант Pfizer заявил о том, что приостанавливает клинические испытания лекарства (не вакцины!) от ковида под названием Paxlovid. Такое решение принято из-за «потрясающей эффективности», который препарат показал уже на второй стадии испытаний. Так что боссы компании решили не проводить третью стадии, а сразу подготовить документы, чтобы таблетки зарегистрировали в Управлении по контролю за продуктами и лекарствами США. Ну да, к чему лишние тесты, давайте лучше придираться к «Спутнику V».
Опубликованные Pfizer данные и правда рисуют радужную картину. 1200 человек начали принимать Paxlovid в первые дни, когда у них диагностировали коронавирус. Среди тех, кто пил настоящие таблетки, только 0,8% больных оказались в итоге в больнице, и никто не умер. Тогда как в группе плацебо уровень госпитализации был на уровне 7%, 1,6% пациентов врачи спасти не смогли.
Тем временем федеральное правительство подготовило жесткие правила по вакцинации. Со следующего года непривитые сотрудники компаний с коллективом больше 100 человек должны будут регулярно сдавать ПЦР-тесты. Или уволиться. За анализы будут платить сами антипрививочники или их работодатели. Сейчас в Штатах ежедневно регистрируется порядка 70 тысяч новых случаев ковида.
Второй день подряд в стране ставят печальный рекорд по числу новых заражений. Всего за сутки в Германии выявили 37 тысяч новых случаев ковида. При этом уровень вакцинации в стране составляет больше двух третей населения. Несмотря на это, местные эксперты говорят, что нынешняя четвертая волна может принести Германии больше бед, чем предыдущие.
Минздрав Италии выпустил циркуляр, который разъясняет, как будет проходить ревакцинация от коронавируса. Даже те, кто привился несертифицированными в Европейском союзе препаратами (российским «Спутником» или китайским «Синоваком») смогут получить ковидный паспорт или грин-пасс — сертификат для вакцинации, с которым можно путешествовать по ЕС. Нужно будет лишь вколоть себе бустерную дозу официально признанной в Старом свете вакцины.
В отличие от Европы в Китае четвертая волна ковида практически не ощущается из-з суровых мер, которые предпринимают местные власти. Теперь руководство КНР может перейти к геополитическим вопросам: Министерство иностранных дел Поднебесной официально обратилось к Соединенным Штатам с просьбой прекратить инсинуации на тему происхождения коронавируса. Как говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, Вашингтону стоит самому стат более прозрачным в том, что в вопросе происхождения ковида. Также китайцы призвали заокеанских партнеров не искать виноватых, а сплотиться в борьбе с заразой.
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По данным Университета Джона Хопкинса.
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