Когда делать прививку, если переболел ковидом бессимптомно

Прививка - один из главных способов спасти свою жизнь и здоровье. Фото: Иван МАКЕЕВ

Уровень заболеваемости и смертности от коронавируса в нашей стране продолжает ставить антирекорды. Специалисты напоминают: соблюдение санитарных правил и прививка сейчас главные способы спасти свою жизнь и здоровье.

Продолжаем отвечать на вопросы читателей kp.ru о ковиде и вакцинации. Сегодня наш консультант - заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

? Я хочу пройти ревакцинацию «Спутником V». Подскажите, пожалуйста: срок в шесть месяцев нужно отсчитывать от первой прививки или от второй?

Анна

- По правилам, 6-месячный срок отсчитывается после укола второго компонента вакцины (напомним, все применяемые на сегодня российские прививки кроме «Спутника Лайт» включают два укола с интервалом в 2-3 недели. - Ред.). Однако, учитывая высокую заболеваемость в настоящее время не только коронавирусной инфекцией, но и ОРВИ, если уже прошло полгода от введения первой дозы, необходимо выбрать дату вакцинации. Это снизит риск того, что ревакцинация в связи с респираторной инфекцией будет отложена на какое-то время. Особенно это касается уезжающих на отдых или в командировки.

? Мне 42 года, сделала прививку «КовиВак», через два месяца после 2-й дозы сдала анализ на антитела, результат «не детектируются» (пересдала на двух разных тест-системах). Еще через три месяца по совету врача решила привиться «Спутником V». После первой дозы сильно воспалился подмышечный лимфоузел на руке, где был укол. На месте самого укола был отек диаметром 6 см и сильное покраснение, не проходило 8 дней. Воспаление лимфоузла сохраняется до сих пор (прошло 14 дней после укола). Врач-иммунолог говорит, что это ГЗТ, гиперчувствительность замедленного типа, и второй укол «Спутника» делать нельзя. А вы как считаете? И как мне получить куар-код, если сделана только одна доза вакцины, а вторую нельзя по медпоказаниям?

Заранее спасибо за ответ,

С уважением, Анна

- Противопоказания к вакцинации может определить только врач. Скорее всего, у вас они есть, раз такое длительное время сохраняется отечность и другие реакции. Нужно обратиться к терапевту районной поликлиники по месту жительства, он при подтверждении оснований для медотвода выдаст необходимую справку.

Что касается куар-кода, то, поскольку полный курс вакцинации не пройден - хотя и по уважительной причине - нужно будет сдавать ПЦР-тесты, чтобы представить доказательство, что не привитый полностью человек не инфицирован коронавирусом. То есть куар-код будет выдаваться каждый раз на основании результатов теста и сохранять свое действие в течение 72 часов (согласно Методическим рекомендациям Минздрава России по вакцинации против COVID-19).

? Мне 72 года. В марте после вакцинации я сделала тест на антитела. Результат — 192 ОЕ/мл. Через 6 месяцев, в конце сентября, сделала второй тест. Результат - 370 ОЕ/мл. Врач сказала, это означает, что я переболела ковидом без симптомов. У меня не было ни температуры, ни каких-то других признаков. Объясните, пожалуйста, эту ситуацию. Нужно ли мне ревакцинироваться? Как понять, когда именно я могла перенести ковид бессимптомно, если не было вообще никаких признаков?

Татьяна Бабуркина

- В такой ситуации необходимость ревакцинации должен определить лечащий врач. В большинстве случаев рост антител к коронавирусу у привитых людей действительно является ответом на контакт с возбудителем ковида. Постпрививочный иммунитет не дает развиться заболеванию, но иммунная система реагирует на встречу с вирусом, и мы это видим по нарастанию антител в анализах.

Если факт заражения ковидом у пациента не зарегистрирован, не было положительного результата ПЦР-теста, признаков инфекции, то подтвердить бессимптомно перенесенное заболевание сложно. Но зачастую это и не нужно. Дело в том, что в таких ситуациях уровень антител, как правило, достаточно быстро снижается. Поэтому общая рекомендация - ориентироваться на стандартный срок ревакцинации: через 6 месяцев после предыдущего курса вакцинации.

Однако окончательное решение в каждом конкретном случае принимает врач с учетом всех обстоятельств, индивидуальных особенностей пациента, состояния его здоровья и т.д.

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