Тысячам офицеров разведки США грозит увольнение за отказ от вакцинации от коронавируса

Губернаторы 11 штатов подали коллективный иск против обязательной вакцинации Фото: REUTERS

Власти США заявили, что отказ от вакцинации может стать причиной увольнения со службы многих офицеров разведслужб страны. Конгресс выразил в этой связи обеспокоенность.

Ранее правительство США заявило о необходимости обязательной вакцинации против коронавируса сотрудников всех компаний и организаций, штат которых насчитывает более 100 человек. Сделать это необходимо до 4 января следующего года.

В Республиканской партии сочли это нарушением прав и свобод и заявили о своем намерении оспорить решение американских властей в суде.

В Палате представителей Конгресса отметили, что на данный момент среди разведчиков вакцинированными являются примерно 20-40% сотрудников и выразили беспокойство в связи с возможным массовым увольнением специалистов, имеющих решающее значение для безопасности страны.

В качестве полной вакцинации в США признается введение двух доз вакцины Pfizer или Moderna, либо однократной прививки препаратом Johnson & Johnson.

В сентябре президент США Джо Байден заявил, что его администрация слишком долго выжидала перед принятием решительных мер по продвижению кампании по вакцинации населения, и это дорого обошлось народу Соединенных Штатов. Тогда же были введены строгие правила, регламентирующие обязательные прививки для госслужащих и сотрудников крупных корпораций.

Губернаторы 11 штатов подали коллективный иск против обязательной вакцинации.

– Миссури возглавил коалицию из 11 штатов в подаче иска, чтобы остановить незаконные действия администрации Байдена по вакцинации частных работодателей, чтобы остановить это неконституционное злоупотребление федеральных властей, – написал на своей странице в Twitter генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт.