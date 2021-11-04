В EMA прокомментировали нарушения при испытаниях вакцины Pfizer

В ЕМА заявили, что вакцина Pfizer/BioNTech безопасна, несмотря на нарушения при ее испытаниях. Фото: REUTERS

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) заявили, что вакцина Pfizer/BioNTech, информация о нарушениях при испытании которой появилась ранее, безопасна и эффективна.

«Несмотря на серьезность этих заявлений, они не ставят под сомнение выводы о безопасности, эффективности и качестве самой вакцины», - цитирует заявление пресс-службы ЕМА РИА Новости.

В пресс-службе ЕМА отметили, что все данные о безопасности вакцины Pfizer/BioNTech от коронавирусной инфекции были тщательно изучены прежде чем открыть ей путь на рынок.

Ранее на kp.ru сообщалось, что нарушений при испытаниях было допущено много. Так, некоторым испытуемым заранее рассказывали, что они получают не вакцину, а пустышку-плацебо. Нарушались условия хранения вакцины и сортировки медицинских отходов, а из-за нехватки персонала медики иногда не успевали реагировать на жалобы пациентов о побочны эффектах после вакцинации.