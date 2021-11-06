Зачем глава ЦРУ приезжал в Москву: Украину хотят "продать"

Визит главы ЦРУ прошел на фоне заметной активизации взаимодействия России и США на разных площадках Фото: REUTERS

Недавний визит главы ЦРУ в Москву наделал немало шума в СМИ. Что обсуждал высокопоставленный разведчик с российскими коллегами, неужели какую-то "тайную дипломатию"? Как сообщают источники телеканала CNN, основной темой встречи стала Украина.

По данным телеканала, целью визита Бернса в Москву было "предупреждение" России о том, что США "внимательно следят за предполагаемым увеличением числа российских войск близ границы с Украиной", а также стремление выведать намерения Кремля по этому вопросу. Кроме того, глава ЦРУ привез в российскую столицу "озабоченность" попытками Кремля использовать вопросы экспорта газа в качестве средства давления на Украину и Европу.

Видимо, многие испугались, что Джо Байден собирается "обменять" Украину на уступки России в других вопросах, поэтому Вашингтону пришлось срочно успокаивать Киев. Как пишет CNN, после переговоров в российской столице Бернс поговорил по телефону с Владимиром Зеленским, чтобы "снять напряжение", а затем и вообще отправил в Киев "высокопоставленного сотрудника Госдепартамента".

Напомним, ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" вблизи границы с Украиной. Тогда начальнику генштаба вооруженных сил Украины Сергею Шаптале пришлось официально опровергать информацию о стягивании Москвой войск к приграничным районам.

Кроме того, как сообщила The New York Times, Бернс передал властям России имена российских хакеров, подозреваемых в кибератаках на американские ведомства и частные компании, потребовав принять меры против преступников.

В Москве глава ЦРУ встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, а также поговорил и с главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным, с которым обсудил "вопросы межведомственного взаимодействия в контексте российско-американских отношений с акцентом на борьбе с международным терроризмом".

Примечательно, что визит главы ЦРУ прошел на фоне заметной активизации взаимодействия России и США на разных площадках. Хотя внешне отношения двух стран остаются "умеренно прохладным", встречи представителей различных ведомств проходят с завидной регулярностью. В июле Москву с четырехдневным визитом посетил спецпредставитель Байдена по климату Джон Керри, а в сентябре в столице РФ провел переговоры спецпредставитель по Ирану Роберт Мэлли.

В середине октября в Москву приехала старший замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, которая встречалась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком, а также помощником главы государства Юрием Ушаковым (тогда, кстати, тоже обсуждалась, в том числе ситуация на Украине). А в сентябре Москва и Вашингтон договорились создать две рабочие группы по стратегической стабильности.