Начальник генштаба ВСУ опроверг сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной

Начальник генштаба ВСУ Сергей Шаптала Фото: Facebook.com/GeneralStaff.ua

Начальник генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Шаптала опроверг появившиеся в прессе сообщения о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной.

«Когда мы получили данные из СМИ, мы запросили свои средства разведки, это не один орган разведки, а несколько. После того, как были предоставлены данные, мы опять оценили ситуацию, и никакого наращивания усилий на госгранице с Украиной не было и нет», - рассказал украинский военачальник в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера» на YouTube.

Шаптала заверил соотечественников в том, что ситуация на государственной границе контролируется, а также пояснил: «В России, как и у нас, проходили учения – «Запад 2021».

Перемещение техники во время учений или после завершения учений не может произойти в течение одного – двух дней. Были сосредоточены войска для учений, идет их возвращение в пункты постоянной дислокации. То, что сказали (в СМИ – прим. ред.), что они пошли ближе к границе, – это наоборот, они пошли вглубь своей территории», - уточнил он.

«Никакого наращивания усилий России сейчас нет», - повторил Шаптала.

Напомним, ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место «возобновлением наращивания численности российских войск» вблизи границы с Украиной.

Как писал сайт kp.ru, после этой публикации помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон обсудил ситуацию с партнерами и подтвердил готовность оказать военную поддержку Киеву.

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