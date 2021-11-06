Напавшие на мужчину с ребенком в Новой Москве приехали в столицу на заработки из Оренбурга

Элхан и Фармаз в Москву приехали из Оренбургской области Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вечером 4 ноября в микрорайоне Новые Ватутинки, что расположен неподалеку от Троицка в Новой Москве, произошла резонансная драка. Четверо парней напали на мужчину с ребенком. Сайт kp.ru собрал все, что известно об обстоятельствах и участниках конфликта.

Что стало причиной потасовки

Мужчину с ребенком на видео зовут Александр Жиловников, ему 31 год. Его сыну четыре года. Вместе с ними был 24-летний Никита Уткин. Они зашли в супермаркет на 4-й Нововатутинской улице, где впервые столкнулись с нападавшей компанией. Вот как о начале конфликта рассказывает Александр:

— Зацепили моего товарища на ровном месте. Рядом был мой ребенок. Они его специально задели — ударили по щеке. Как отец, я среагировал. Пытался защитить и защититься. Потом слово за слово, один достал нож и начал им махать, бегать за нами.

После этого стороны разошлись, но спустя две сотни метров встретились уже на перекрестке Нововатутинского проспекта и 3-й Нововатутинской улицы. Там и произошла потасовка, которая попала на видео.

— Они без разговоров начали бить меня, — дал Александр показания в полиции.

На кадрах очевидцев действительно видно, как молодчики то по одному, то все сразу налетают на Александра. В паре метров от него растерянно стоит на газоне четырехлетний сын. Товарищ Александра Никита Уткин рассказал, что кинулся за подмогой:

— Подбежал к прохожим с просьбой: «Мужики, помогите!». Мы прибежали вместе, стали разнимать драку.

Как отреагировала полиция

Съемки конфликта разошлись по местным чатам. Потом утекли в соцсети и попали в СМИ. Местные жители были настроены воинственно. Кто-то поделился информация, якобы на следующий день после драки участники вновь назначили «стрелку» на том же месте. Соседи предлагали прийти и поддержать избитого накануне.

Обстановка накалялась, и полиция начала действовать, не дожидаясь народных сходов. С утра 5 ноября в Новые Ватутинки пригнали несколько автобусов с силовиками. Постовые усиленно патрулировали улицы, пока оперативники искали участников потасовки.

Примечательно, что ни Александр, ни его друг Никита сами не заявляли в полицию об инциденте. Их сотрудникам МВД также пришлось разыскивать.

Четверо парней напали на мужчину с ребенком

Кто напал на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках

Первоначально в чатах писали, что это были «кавказцы», «горцы», «приезжие». Однако когда полиция установила участников потасовки, то выяснилось, что это все домыслы жителей. На кадрах оперативной съемки предстали смуглые парни с азиатскими чертами лица.

Троих задержали 5 ноября, а в ночь на 6 ноября в руках полиции оказался четвертый из компании. Одному 18 лет, двум по 19 лет и старшему 21 год.

Как стало известно корреспонденту kp.ru, молодых людей зовут Фарамаз, Элхан, Гасан и Муса. Первые трое — братья. Четвертый их друг. В Москву они приехали из Оренбургской области, жили в городе Сорочинск. Оренбургская область граничит с Казахстаном. По данным прошлой переписи, 6% населения этого региона называют себя казахами. В Оренбурге исторически живет большая диаспора выходцев из соседней республики.

Семья трех братьев эмигрировала из казахстанского Актобе. Друзья парней, которых kp.ru удалось отыскать в соцсетях, сообщили, что в Оренбургской области их родители занимаются продажей мяса.

— Братья после школы уехали в Москву. Там работали в автосервисе, — поделился собеседник kp.ru.

Все задержанные имеют российские паспорта. Во время допросов в полиции они не отрицали, что участвовали в конфликте. Однако в объяснительных написали, что Александр Жиловников — тот самый мужчина с ребенком — сам спровоцировал инцидент. Якобы он первый начал словесную перепалку в супермаркете.

Кто прав, кто виноват, будет разбираться следствие.

Что грозит за драку

Пока четверка задержана на 48 часов. Состоится суд, на котором следственные органы либо будут просить поместить оренбуржцев в СИЗО, либо могут не возражать против домашнего ареста или подписки о невыезде.

Изначально дело было возбуждено по статье за хулиганство группой лиц. За это УК предусматривает до семи лет колонии. Однако позже председатель СКР Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело на более тяжкую статью — покушение на убийство.

В своих показаниях отец четырехлетнего ребенка рассказал, что у кого-то из оренбуржцев был нож. За попытку убийства группой лиц грозит уже вплоть до пожизненного лишения свободы. Но был ли нож, и задумывала ли четверка убийство — установит следствие. Сейчас дело из районного следственного отдела передали в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве.