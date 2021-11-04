Перепись преодолела экватор и вышла в космос

Всего ко 2 ноября переписались 63% населения страны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стартовавшая 15 октября Всероссийская перепись населения в самом разгаре. Жители страны активно пользуются появившейся возможностью переписаться самостоятельно в интернете – на портале Госуслуг. Онлайн-формат оказался настолько востребован, что для наибольшего охвата населения его решили продлить еще на неделю.

ПЛЮС НЕДЕЛЯ

Жители России получили дополнительную неделю, чтобы самостоятельно заполнить электронный переписной лист Всероссийской переписи населения, сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

«Всего ко 2 ноября переписались 63% населения страны. Каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения – порядка 20 миллионов человек — заполнили переписной лист самостоятельно на портале Госуслуг. С введением во всех субъектах Российской Федерации ограничительных мер популярность этого способа возросла. Поэтому мы решили продлить срок переписи на Госуслугах до 14 ноября», – отметил Павел Смелов.

Ранее самостоятельную онлайн-перепись планировалось завершить 8 ноября, а до 14 ноября переписывать население только с помощью переписчиков.

Росстат предложил продлить сроки проведения переписи на Госуслугах на совещании у первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова. Участники совещания поддержали предложение Росстата. Первый вице-премьер отметил, что онлайн-перепись позволит обеспечить максимальную безопасность и удобство для всех жителей страны.

ПЕРЕПИСЬ ПО-КОСМИЧЕСКИ

Тем временем к семи десяткам миллионов жителей России, уже успевшим переписаться на Земле, присоединился российский экипаж МКС — космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров. С высоты 400 км во время специального сеанса связи с Центром управления полетами (ЦУП) они ответили на вопросы представителя Росстата.

Россия — единственная страна мира, которая переписывает своих космонавтов на орбите. 2 ноября это произошло уже в третий раз в истории. Впервые перепись на МКС прошли в 2002 году российские космонавты Федор Юрчихин, Олег Скрипочка и Александр Калери, в 2010 году — Валерий Корзун, Сергей Трещев и вновь Федор Юрчихин, ставший таким образом единственным в истории космонавтом, дважды прошедшим Всероссийскую перепись на орбите.

В прошлые годы ответы космонавтов фиксировались на бумажных переписных листах. В этот раз находившийся в ЦУП представитель Росстата внес ответы в электронный планшет отечественного производства с операционной системой «Аврора». Космонавты ответили на такие же вопросы, как и все жители России: о семейном положении, знании и использовании языков, национальной принадлежности, образовании и др.

В частности, Антон Шкаплеров сообщил, что помимо русского владеет английским языком и использует его в повседневной жизни. Национальная принадлежность — белорус, а источники средств к существованию — зарплата и пенсия.

Петр Дубров сообщил, что не женат и никогда не состоял в браке. По национальности – русский. Из языков, помимо русского, владеет английским, а также несколькими языками программирования. «В повседневной жизни использую все языки, которыми владею», — признался он.

В своем обращении к жителям России космонавты объяснили, почему не смогли пропустить участие в переписи.

«Богатство России – это наши люди. А перепись — моментальный снимок населения нашей Родины. Это возможность увидеть страну во всем ее прекрасном культурном, этническом и языковом многообразии. Давайте поддержим это важное мероприятие», — призвал всех соотечественников Антон Шкаплеров.

«Мы просим всех жителей нашей страны тоже найти немного времени и вписать свое имя в историю современной России. Тем более, теперь можно пройти опрос в онлайн-формате — для многих это более удобный способ», — отметил Петр Дубров.

Напомним, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением переписи стала возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики используют планшетные компьютеры отечественного производства с российской операционной системой «Аврора». Также переписаться можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».