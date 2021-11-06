Адвокат напавших на мужчину с ребенком в Новой москве: «У моих подзащитных азербайджанские корни»

Ильшат и Фармаз, напавшие на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках, приехали из Оренбургской области Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Выяснились новые обстоятельства драки в ТиНАО, где четверо парней напали на мужчину с четырехлетним сыном. Инцидент засняли очевидцы вечером 4 ноября в микрорайоне Новые Ватутинки. Изначально местные жители сопровождали кадры потасовки комментарием, что на отца с ребенком напали «кавказцы». Во время первых допросов задержанные рассказали, что приехали из Оренбурга.

Трое из них — граждане РФ, друг другу они приходятся братьями. Четвертый, по словам, представителя МВД, «уроженец ближнего зарубежья». Младшему 17 лет, старшему 21 год. Еще двоим 18 и 19 лет. Но откуда молодчики приехали в Россию, было неясно.

— Они с азербайджанскими корнями, — сообщил kp.ru адвокат одного братьев Роман Масютенко.

Ранее 31-летний Александр Жиловников, который был с сыном, так описывал зачин стычки:

— Зацепили моего товарища на ровном месте. Рядом был мой ребенок. Они его специально задели — ударили по щеке. Как отец, я среагировал. Пытался защитить и защититься. Потом слово за слово, один достал нож и начал им махать, бегать за нами.

Товарищ Жиловникова — Никита Уткин. Ему 24 года.

Адвокат Роман Масютенко отметил, что у его клиента своя версия событий. Вначале конфликта один из потерпевших — Уткин или Жиловников — бросил бутылкой пива в сторону компании азербайджанцев. Бутылка разбила смартфон 17-летнего приезжего из Оренбурга.

Суд по избранию меры пресечения состоится 7 ноября. Полиция возбудила уголовное дело за хулиганство группой лиц. По статье грозит до семи лет колонии. Однако председатель СКР Александр Бастрыкин попросил переквалифицировать дело на более тяжкую статью — покушение на убийство.

— Нападавшие не только подвергли избиению мужчину, но своими действиями создали угрозу жизни и здоровью малолетнему ребенку, — сообщили в пресс-службе СКР.

На суде по избранию меры пресечения следователь будет ходатайствовать взять четверку обвиняемых под стражу — отправить в СИЗО.