Румыния запустила поглощение Молдавии через Украину

При президенте Майе Санду процесс интеграции Молдавии в Румынию возобновиться Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Румыния с момента распада СССР стремится присоединить к себе Молдавию, ликвидировав это независимое суверенное государство. Не секрет, что большую поддержку в этом деле Бухарест имеет среди молдавских унионистов, мечтающих войти в "цивилизованную Европу" и стать частью Евросоюза. И все равно, какой ценой. Евроинтеграторы в Молдавии обанкротились сами и обанкротили саму идею, но сейчас при власти Майи Санду и ее команды этот процесс может возобновиться, хотя в самой Молдавии доля сторонников такой идеи до сего времени все время падала.

И вот Бухарест предпринял новую атаку. Инициировав в самой Молдавии дискуссию о несостоятельности молдавского языка, Бухарест обратился за помощью к Киеву. Румыния потребовала от Украины официально признать, что не существует "так называемого молдавского языка". Причем, уже второй раз. Повторное требование было озвучено на встрече госсекретаря МИД Румынии с замглавы Офиса президента Украины Игорем Жовкой.

- Это недружественный жест по отношению к Республике Молдова, это давление на молдавскую диаспору, на всех тех, кто считает себя молдаванами и говорит на молдавском языке. Фактически, можно сказать, что это вмешательство в молдавскую политику, - охарактеризовал требование Бухареста к Киеву бывший депутат ПСРМ и молдавский политолог Николай Паскару. - Молдаване выбрали название языка по названию государства, учитывая, что исторически в старых архивах молдавскому языку сотни лет. Историческая правда на нашей стороне: это наш род, наш язык, наш народ и наша земля.

Если мыслить категориями действительно историческими, то вряд ли кто сможет что возразить Паскару. Ведь Румыния стала государством лишь в 1878 году в результате очередной русско-турецкой войны. А молдавское княжество существовало еще в 14-м веке как самостоятельное государство. Но история историей, а в современной политике ее зачастую предпочитают не учитывать. И Бухарест делает все, чтобы переименовать современных молдаван в румын.

Проживающие на юго-западе Украины молдаване относятся к национальным меньшинствам. Но МИД Румынии требует считать их не молдаванами, а румынами, и заявляет, что Киев должен вести консультации с представителями румынской национальности на Украине. Хотя бы по поводу нового украинского закона о нацменьшинствах. Отказ Киева от признания молдавского языка и признание его румынским автоматически переведет и самих молдаван в лиц румынского происхождения. Тогда одной молдавской диаспорой станет меньше, а румынской больше. Что, безусловно повлияет на расклад сил и в самой Молдавии. Переназвав молдаван румынами Бухаресту станет гораздо проще присоединить к себе и нынешнюю Молдову, сделав ее всего лишь одной из своих провинций. Такое вот перенаправление стратегического наступления на Кишинев (нынешние власти которого будут этому только рады) через зарубежные диаспоры. В данном случае, через Украину.

- Языковой вопрос может обсуждаться только народом Республики Молдова, а на каком языке разговаривать диаспоре может быть установлено только в ходе конституционного референдума. Я считаю, что Украина должна оставить оба названия, как это было до сих пор, и не должна ничего запрещать, а позволить диаспоре самой выбирать. Люди сами знают, они воспитаны в духе традиций, привязанности к своему народу. Возможно, некоторые считают себя румынами, но большинство считает себя молдаванами, - считает Николай Паскару и надеется на адекватность украинских властей. - Это заявление еще сильнее разжигает лагеря, это вызов. Оно снова заостряет внимание на этой теме. Я считаю, что у Украины хватит мудрости понять масштабы проблемы и не участвовать в этих спорах, которые продолжаются годами. Из уважения к Молдове необходимо оставить название молдавского языка.

И апеллирует к тому, что люди так привыкли, людям так удобно.

Не самый сильный аргумент, честно говоря, при обращении к нынешней Украине, если вспомнить, как Киев обошелся с русским языком, к которому привыкла большая часть украинского населения. Да и надежда на адекватность тех, кто управляет из Киева, честно говоря, не имеет под собой какой-то рациональной основы. Вполне вероятно, что Киев пойдет навстречу требованиям Бухареста, ведь Украине так хочется в ЕС, и она днем с огнем ищет себе любых союзников в этом деле.

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