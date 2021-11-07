Собчак, Макеева и Бузова переезжают в элитное жилье: как выглядят "квартиры мечты" наших звезд

Ксения Собчак в гостях у Ольги Бузовой на съемной квартире. На новый год Бузова переедет в свою первую столичную квартиру. А Собчак покупает уже пятое жилье в Москве. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Многие звезды спешат к новогодним праздникам завершить благоустройство в новых домах и квартирах – символично завершить до начала года ремонтные работы. Рассказываем, кто из звезд справляет новоселье.

Ксения Собчак

Сейчас телеведущая Ксения Собчак и худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов выбирают первую «совместно нажитую недвижимость». У каждого из супругов есть жилье, приобретенное до брака. А скоро появится совместно купленное. Выбирают квартиру в Москве и пока не могут определиться между Большой Дмитровкой и Хамовниками. Ксения говорит, что Константин Юрьевич агитирует ее за первый вариант, потому что Хамовники – «те же выселки, что и Горки». Скоро узнаем, кто в доме хозяин.

Дом Ксении Собчак с панорамными окнами. Фото: СОЦСЕТИ

А пока завершается ремонтные работы в элитном подмосковном поселке «Горки 8» - коттеджи построены в 15 км от МКАД, рядом с лесом, сюда удобно добираться по Рублево-Успенскому шоссе. Здесь уже есть дом и у Собчак (площадь 335 кв м), и у ее мамы Людмилы Нарусововой, которая помогает дочери – нянчит внука Платона.

Рядом Собчак построила еще один дом площадью 1500 кв м. Компания, которая строит дом звезде продает похожее готовое жилье по 80 млн. руб. Дом деревянный, просторный с панорамными окнами: несколько спален, огромные гостиная и гардеробные, зал для занятия йогой и спортом, сауна, бассейн – сын Собчак занимается плаванием. Обустройство дома завершается.

В двухэтажном особняке Собчак есть бассейн, баня, спортивный зал. Фото: СОЦСЕТИ

Ольга Бузова

Телеведущая и певица Ольга Бузова наметила переезд в свою первую столичную квартиру к новогодним праздникам. Только гардеробная в новом жилье будет почти 30 кв м. Квартиру площадью 220 кв м Оля Бузова купила два года назад в новостройке в элитном ЖК на западе столицы, неподалеку от МГУ. Стоимость жилья без ремонта составляла 120 млн. руб.

Ремонт из-за занятости звезды растянулся – переезд переносился уже несколько раз. На съемках шоу «Звезды в Африке» Бузова выбирала финальные штрихи в интерьер: светильники в ванну – высылала фото подружкам, советовалась. Вот так ответственно она прорабатывала все детали. Но кажется переезд из арендованной квартиры в собственную все же случится к началу 2022 года. Оля рассказала нам: «Если бы я знала, что ремонт - это так сложно, я бы даже не начинала это все. Я бы просто искала квартиру сразу с ремонтом, который бы устроил меня. Он вот уже полгода как находится на финальной стадии, но вот все никак не закончится».

Зато теперь продуманы все детали интерьера – Ольга вместе с дизайнерами обустроила жилье своей мечты. Кстати, в квартире высокие потолки, панорамные окна, на территории ЖК много зелени и свое озеро.

Ольга Бузова в квартире перед стартом ремонта. Фото: СОЦСЕТИ

Анастасия Макеева

Анастасия Макеева на террасе квартиры в Алании. Фото: кадр YouTube канал Анастасии Макеевой.

Артистка Анастасия Макеева купила квартиру в Турции еще год назад, и вот только сейчас похвасталась приобретением. Теперь зимние праздники звезда с семьей будет встречать не в хмурой столице, а у моря. Двухэтажная квартира площадью более 100 кв м находится в ЖК у моря в Алании. В апартаментах: гостиная, рабочий кабинет, комната для занятий музыки, спальня Анастасии и ее мужа Романа, детская, две террасы, два санузла. С балкона разные виды – на море, на горы и банановые плантации. Макеева сама решила стать риэлтором – рекламирует и продает квартиры в этом районе новостроек. Анастасия рассказала: «Турция для проживания и туристическая – абсолютно разные. Я живу в районе Махмутлар. Потрясающий новый район, в котором одни иностранцы, нет местного народа. А набережная просто фантастическая, как будто вы в Майами. Все говорят по-русски». Подобные квартиры стоят от 6 до 8 млн. рублей.

Макеева в своей новой гостиной. Фото: кадр YouTube канал Анастасии Макеевой.

Полина Гагарина

Полина Гагарина с сыном, дочерью и мамой живет в загородном доме в Подмосковье. К новогодним праздникам планирует переехать в новый особнячок в закрытом поселке неподалеку. Звезда три года строит этот дом – он намного больше и в этом жилище продуманы все детали для удобства хозяйки, ее 14-летнего сына Андрея, 4-летней дочери Мии и гостей семьи. Рядом водоем, кругом полно зелени, а на участке есть фонтан и мини-скульптуры.

Дом Полины Гагарины. Фото: кадр программы «На даче», Первый канал.

Масштабный растянут в длину – два этажа с панорамными окнами, верандой. В интерьере превалируют светлые и серые тона – модные теперь оттенки. На первом этаже – кухня и гостиная, а на втором – спальни для членов семьи и для гостей. На этой неделе перед отпуском Полина повесила в просторном холе огромную люстру. Гагарина рассказала: «Нашла это место, увидела эту природу и поняла, что хочу здесь жить». Стоимость похожих особняков в этом элитном поселке начинаются от $1 млн. (71, 4 млн. руб.).

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