Моргенштерн закатил скандал в Дубае: Меня хотят убить!

Для безопасности артиста на сцене тут же появилось два крепких охранника

В Дубай Моргенштерн прибыл на концерт, который завершил бои MMA. Правда не все зрители оценили выбор хэдлайнера музыкального фестиваля PARUS. Один из них пригрозил блогеру расправой.

- Меня хотят убить! Дайте ему микрофон, пусть объяснится, - сказал со сцены блогер.

После чего мужчина завёл эмоциональную речь, дескать, на площадке дети, хватит материться.

- Выходи на ринг, давай поговорим по-мужски, - предложил Моргенштерну зритель.

На что музыкант заметил, что уже почти полночь, вы сами знали, куда детей привели. Но спортсмен не унимался, дескать, таким, как Моргенштерн не место на сцене.

- Не нравится, уходите. Вот душный какой! Вы дерётесь на ринге для развлечения людей, я тоже развлечение. Я буду петь, что хочу, - заключил блогер.

Для безопасности артиста на сцене тут же появилось два крепких охранника. У сцены певца поддерживала танцами жена с подругами и комиком Галыгиным.

- Может, мы видимся в последний раз. В России меня хотят запретить и посадить, - заявил Моргенштерн. - А может, этот боец меня найдёт потом и убьёт. Но когда я умру, я стану легендой.

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