Коста-Рика стала первой в мире страной, где вакцинация от COVID-19 стала обязательной для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Фото: REUTERS

Коста-Рика

Коста-Рика стала первой в мире страной, где вакцинация от COVID-19 стала обязательной для детей в возрасте от 5 до 11 лет. «В соответствии с принципом наилучшего обеспечения интересов детей и подростков решено, что вакцинация от коронавируса становится обязательной для всех несовершеннолетних», — говорится в заявлении Министерства здравоохранения страны. Представитель ведомства подтвердил, что обязательная вакцинация стартует в марте 2022 года.

ФРГ

В Германии зафиксирован новый антирекорд заражаемости коронавирусом. На фоне ухудшения ситуации и.о. министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан выступил за введение всеобщей повторной вакцинации. «Бустерные прививки должны стать правилом, а не исключением», - заявил он.

США

Американский суд рассмотрел иск губернаторов штатов и руководителей крупных фирм, поданный ими против федерального правительства, обязавшего компании, персонал которых насчитывает 100 и более человек, допускать к работе только полностью привитых сотрудников. Норматив в равной степени относился как к частному бизнесу, так и к госструктурам. Суд решил приостановить действие этого правила, сославшись на его противоречие нормам действующих законов и конституционного права.

У двух гиен, содержащихся в зоопарке Денвера (штат Колорадо) диагностирован COVID-19. У представителей этого отряда млекопитающих коронавирус диагностировали впервые в мире. Сотрудники зоопарка обратили внимание на то, что животные вдруг стали вялыми, у них появился кашель и выделения из носа.

Украина

В Незалежной – новый суточный пик смертности. А вот суточный прирост новых заразившихся несколько снизился. В числе инфицированных COVID-19 –много детей и медработников. С завтрашнего дня на работу в Украине не смогут выйти непривитые от коронавируса чиновники и педагоги.

Статистика по коронавирусу в мире:

Данные на 7 ноября 2021 года:

Всего заболевших 249 491 441

Всего умерших 5 043 648

США

За последние 28 дней:

Заболевших: 2 124 146 Умерших: 40 285

Всего:

Заболевших: 46 461 215 Умерших: 754 216

Великобритания

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 167 176 Умерших: 4074

Всего:

Заболевших: 9 316 985 Умерших: 142 174

Россия

За последние 28 дней:

Заболевших: 970 937 Умерших: 29 270

Всего:

Заболевших: 8 613 533 Умерших: 241 095

Турция

За последние 28 дней:

Заболевших: 791 364 Умерших: 5 946

Всего:

Заболевших: 8 206 345 Умерших: 71 927

Украина

За последние 28 дней:

Заболевших: 545 248 Умерших: 13 453

Всего:

Заболевших: 3 200 411 Умерших 76 175

По данным Университета Джона Хопкинса.

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