Коста-Рика стала первой в мире страной, где вакцинация от COVID-19 стала обязательной для детей в возрасте от 5 до 11 лет.
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Коста-Рика стала первой в мире страной, где вакцинация от COVID-19 стала обязательной для детей в возрасте от 5 до 11 лет. «В соответствии с принципом наилучшего обеспечения интересов детей и подростков решено, что вакцинация от коронавируса становится обязательной для всех несовершеннолетних», — говорится в заявлении Министерства здравоохранения страны. Представитель ведомства подтвердил, что обязательная вакцинация стартует в марте 2022 года.
В Германии зафиксирован новый антирекорд заражаемости коронавирусом. На фоне ухудшения ситуации и.о. министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан выступил за введение всеобщей повторной вакцинации. «Бустерные прививки должны стать правилом, а не исключением», - заявил он.
Американский суд рассмотрел иск губернаторов штатов и руководителей крупных фирм, поданный ими против федерального правительства, обязавшего компании, персонал которых насчитывает 100 и более человек, допускать к работе только полностью привитых сотрудников. Норматив в равной степени относился как к частному бизнесу, так и к госструктурам. Суд решил приостановить действие этого правила, сославшись на его противоречие нормам действующих законов и конституционного права.
У двух гиен, содержащихся в зоопарке Денвера (штат Колорадо) диагностирован COVID-19. У представителей этого отряда млекопитающих коронавирус диагностировали впервые в мире. Сотрудники зоопарка обратили внимание на то, что животные вдруг стали вялыми, у них появился кашель и выделения из носа.
В Незалежной – новый суточный пик смертности. А вот суточный прирост новых заразившихся несколько снизился. В числе инфицированных COVID-19 –много детей и медработников. С завтрашнего дня на работу в Украине не смогут выйти непривитые от коронавируса чиновники и педагоги.
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По данным Университета Джона Хопкинса.
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