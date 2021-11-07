Привиты Гитлер, Микки Маус и Губка Боб: В Европе мошенники вносят несуществующих в базу вакцинированных

Cертификаты выглядят безупречно, проходят проверки и дают возможность свободного перемещения Фото: REUTERS

Мошенники, предлагающие в Европе услуги по продаже поддельных справок о вакцинации от коронавируса, в качестве подтверждения своих возможностей выложили в Интернет неотличимые от подлинных сертификаты, выписанные на имя Адольфа Гитлера, Микки Мауса и Губки Боба.

Так, например, один из сертификатов на имя Гитлера с действующим QR-кодом «подписан» правительством Франции и свидетельствует, что получатель, родившийся в 1900 году, сделал вторую прививку от COVID-19 25 октября. Два других документа, якобы выданные в Польше и Македонии на имя мультяшных героев – Губки Боба и Микки Мауса, выданы в другие даты.

Но факт остается фактом – сертификаты выглядят безупречно, проходят проверки и дают возможность свободного перемещения не только на территории европейских государств. Таким образом продавцы фальшивок убеждают потенциальных покупателей в надежности своей «продукции».

Стоимость такого сертификата составляет в среднем 300 евро – именно такую сумму назвали журналисты издания Frankfurter Allgemeine, которым удалось связаться с продавцом подделок.

Эксперты прогнозируют большие проблемы, которые могут возникнуть в том случае, если мошенникам действительно удалось получить доступ к секретному ключу, используемому для генерации уникальных QR-кодов – это может привести к необходимости перевыпуска всех сертификатов, выписанных с его помощью.