Полицейские нашли в Лондоне роскошный пентхаус, принадлежащий сбежавшей «криптокоролеве»

Свою цифровую валюту под названием Onecoin Игнатова представила общественности в 2014 году Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В деле Ружи Игнатовой, известной как «криптокоролева», появились новые данные – полиции Германии удалось добыть сведения о принадлежащей мошеннице дорогой лондонской недвижимости – обнаруженный пентхаус оценивают в 13,5 миллиона фунтов стерлингов.

Экс-полицейский и бывший швейцар элитного дома, где находится квартира уроженки Болгарии и гражданки ФРГ Игнатовой, рассказал, что ему бывать внутри владения.

То, что ему удалось там увидеть, потрясло его до глубины души.

– В ее кухонный буфет был засунут рисунок Энди Уорхола, и это разбило мне сердце, потому что я когда-то учился в художественном колледже, – рассказал бывший швейцар.

Кроме того, по его словам, на стенах красовалось еще несколько картин, по всей видимости – подлинники.

Позже эксперты оценили произведения искусств из пентхауса примерно в полмиллиона фунтов стерлингов.

Кроме того, полиции Германии удалось выяснить, что найденная квартира – далеко не единственная недвижимость Игнатовой в Лондоне.

О местонахождении самой «криптокоролевы», как и прежде, нет никаких новостей.

Свою цифровую валюту под названием Onecoin Игнатова представила общественности в 2014 году. По утверждению создательницы «крипты», она должна была в скором времени догнать, а позже и затмить собой знаменитый биткоин, поскольку была основана на несколько иных принципах.

Позже выяснилось, что Onecoin оказался пустышкой, однако к этому времени Игнатовой с помощью грамотно организованной рекламной кампании удалось обмануть миллионы инвесторов по всему миру. Когда запахло жареным, «криптокоролева» исчезла, оставив отдуваться за себя среди прочих и собственного брата Константина, который был арестован в аэропорту Лос-Анджелеса весной 2019 года.