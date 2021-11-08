От Петра до Путина: Надо ли России восстанавливать империю

300 лет назад, 2 ноября 1721 года Петр I провозгласил Российскую Империю. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В России как всегда незаметно отгремел День Народного Единства. Но народ един и благодарен за дополнительный выходной. Те, кто постарше и поубежденнее, подняли рюмку на 7 ноября — День Великой Октябрьской Революции. Но историки напоминают нам, что прошла еще одна — не менее важная дата. Без неё не было бы никакой революции, да и многого другого.

300 лет назад, 2 ноября 1721 года Петр I провозгласил Российскую Империю. Сегодня мы бы отмечали 300 лет этого величественного государства. А что осталось от той империи? Может, та страна так никуда и не делась, а только лишь сменила названия и границы? И как бы мы жили сегодня, если бы эта империя сохранилась? Об этом мы поговорили с историком и писателем Александром Мясниковым.

СТАЛИНУ И НЕ СНИЛОСЬ

- Александр Леонидович, 300 лет назад Петр I создал Российскую Империю. Зачем? Что не так было в том государстве, которое было?

- Когда Петр пришел к власти, стало понятно, что в Европе заканчивается период, когда одни страны являются колониями, а другие метрополиями. И его главная задача была доказать всему миру, что Россия не колония. Петр громогласно заявил об этом на весь мир. Вот это было самое основное. Интересно, что даже когда произошла революция в феврале 1917 года, государство продолжало называться Российской империей. Только с 1 сентября 1917 года по решению Керенского мы стали Российской республикой. Кстати, именно в Российской республике произошла Октябрьская революция, а совсем не в Российской империи. И именно Российская республика стала республикой Советов народных и прочих депутатов, и получила вот это дурацкое наименование - и Совдепия, и всякая остальная глупость.

На следующий год у нас будет тоже такой юбилей своеобразный - будет 100 лет образования СССР. Это государство, в котором Россия была одной из составляющих.

- А был ли Советский Союз империей? Во главе - «император» Сталин с неограниченной властью. Политбюро можно считать боярами.

- Ну, эти аналогии можно проводить всегда и по поводу всего. На западе очень любят называть СССР «Красной империей». Здесь все не так просто. СССР был скорее квази-империей. Хотя, у Сталина была почти неограниченная власть, и это близко по сути, но всё равно не так. Кстати, Сталин встал во главе государства только весной 1941 года. После смерти Ленина правил Рыков. После Рыкова — Молотов. Пусть и формально, но это так. Союз можно сравнивать с империей, например, по размеру. Но по своей сути — совершенно другое.

БОЛЬНАЯ ТОЧКА - НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

- А в современной России президентская власть и императорская - не одно и то же?

- Нет, конечно, нет. Потому что император - это звание пожизненное, его никто заменить другим императором не может. Если только не произойдет какой-то государственный переворот. А у нас есть система выборов. При монархии выборов не существует и быть не может, кроме какого-то местного уровня. Все остальные не выбираются, а назначаются.

- Но у нас есть и все атрибуты: герб - от петровской империи, гимн от империи советской. И все, вплоть до детских площадок на Дальнем Востоке, такое ощущение, что управляется из Москвы, то есть метрополии.

- В любом государстве все управляется из столицы. В этом совершенно нет ничего имперского. Имперское - это немножко другое. Например, в империи не могло быть никаких Татарстанов, Башкортостанов… Национальные республики просто невозможны. Империя - это то, что разделено на административные единицы, независимо ни от каких национальностей. Национальный вопрос - очень тонкий. Поэтому вся антироссийская пропаганда, если вскрыть ее хирургически, построена на национальной теме. Это самая больная точка.

- Путин недавно заявил - если бы не революции 1917 года и не крушение Советского Союза, у нас была бы другая страна. Некоторые эксперты считают, что наше население было бы сейчас под 500 миллионов человек. Нас и правда было бы 500 миллионов?

- По поводу 500 миллионов говорил еще Дмитрий Иванович Менделеев. Эту цифру он рассчитал к 1980 году. И это бы представляло страх для всей Европы. Именно с этим связаны все антироссийские настроения. Французы очень много занимались Россией как таковой. И они тоже говорили о том, что, если Россия будет так дальше развиваться, то непонятно, чем закончится 20 век, надо этот вопрос как-то решать. Ну вот и решали весь 20 век - то одна война, то другая.

В современной России президентская власть и императорская - не одно и то же Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НУЖНА ЛИ НАМ «ЖЕЛЕЗНАЯ РУКА"

- Принято считать, что наша страна может сохраниться только при сильной власти. Если начинается демократия, то мы уходим вразнос.

- Давайте разберемся, что такое демократия. Это система управления сверху и снизу. У нас управление снизу, к сожалению, все еще хромает.

- Как это? Есть же выборы на разных уровнях.

- Да, мы выбираем, но не можем снимать. Допустим, мы избрали какого-то человека, который нам наобещал золотые горы. А он ничего не делает. Мы же должны иметь право его снять. Вот что такое демократия.

- Попробовали уже у нас «горбачевскую» демократию в конце 1980-х. Сразу развалилась великая страна (СССР), а после «ельцинской» демократии 1990-х чуть не распалась и сама Россия.

- Это такая иллюзия, что в России демократия невозможна. Все приводят в пример конец 80-х и начало 90-х. Но тогда ни Горбачев, ни Ельцин не понимали, что делать. Тогда у нас была псевдодемократия, а другими словами — вседозволенность.

Сама по себе демократия - хорошая вещь. Это такая же государственная система, которую контролируют, которую планируют, которую развивают. Это совсем не отсутствие жесткой руки. Посмотрите на США. Там есть президент, которого избирает вся страна. Есть законы, есть армия.

- Может у нас менталитет такой, что без железной руки мы не можем?

- Я считаю, что мы не обречены на какую-то железную руку. Более того, мы обречены сделать так, что Россия будет государством, где люди, которые идут во власть, станут говорить о своих программах и выполнять их. Пока, за очень редким исключением, всё строится на риторике. А про обещания забывают сразу после избрания.

МОСКВУ НЕДОЛЮБЛИВАЮТ СО ВРЕМЕН ИВАНА КАЛИТЫ

- Наши «партнеры» регулярно прочат России развал на небольшие княжества - Московское, Уральское, Сибирское.

- Уже была в 90-е годы Уральская республика, которая выпускала свои деньги, Сибирская. Это все уже было. Еще Александр Третий сказал, что цели и задачи всех наших недругов - развалить нас, рассыпать и уменьшить. Потому что все боятся нашей огромности. Поэтому антироссийская пропаганда постоянно твердит: «а чего это вы живете тут? Вот там русские, там ходят какие-то татары, а вы же другая нация, давайте отделяйтесь». Это обычная спекуляция. На Дальнем Востоке, на Сахалине, в других регионах, такие же люди.

- И эта пропаганда давит на то, что «Москва все деньги гребет».

- Это еще в советские годы говорили. Я однажды был в Белоруссии, где жила моя тетка и дядька. И они совершенно искренне говорили «мы все здесь выращиваем, для того, чтобы кормить Москву». И переубеждать было бесполезно.

- Почему сложилось такое отношение?

- Как ни странно, Москву не любят со времен Ивана Калиты - внука Александра Невского. Он очень хитро поступил: когда у нас были взаимоотношения с Ордой, сюда приезжали «численники», которые собирали деньги. Из-за этого были восстания, всякие неприятности… А Калита убедил монголов: «Чего вы приезжаете и мутите мозги народу? Сколько вам надо? 10 тысяч? Я вам соберу и отдам». И их это очень устроило. Сколько надо Калита отдавал, а сколько собирал - никто же не знает. И тогда он стал прикупать княжества… И вот с этого момента, со времен Калиты, другие княжества Москву подозревают в присваивании их денег и недолюбливают.

- И до сих пор так? Сколько веков-то прошло!

- По сути да — теперь это привычка. Просто потом наложилось то, что Москва — столица и всегда жила лучше регионов при любой власти. Налоги всегда в Москву уходят.

Москву не любят со времен Ивана Калиты - внука Александра Невского Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЗАЧЕМ «ОСКОЛКИ» ПРИСОЕДИНЯТЬ? ЗАХОТЯТ - САМИ ПРИДУТ

- Сможет ли Россия вернуть отколовшиеся осколки империи в ближайшем будущем?

- Я, хотя и занимаюсь историей, не сторонник возвращаться в прошлое. Все идет своим чередом. Россия должна стать нормальным сильным государством. Движение вперед нельзя останавливать. Ничего присоединять не обязательно. Мы должны поднимать свою собственную культуру, у нас растет поколение, которое сидит в гаджетах, оно не знает ничего про свою страну.

- А как же собирательство земель? Нельзя же просто так разбрасываться.

- «Осколки», если захотят, то сами придут. При этом нельзя забывать - да, была империя, было Русское царство - в этом ничего страшного и плохого нет. Мы должны понять, кто мы, что мы, что у нас есть вот эта огромная страна, совершенно невероятная, фантастическая история, которой надо гордиться и знать её. Чтобы никогда никакие глупости не повторялись.

- Сегодня существуют империи или это уже прошлый век?

- США называют империей, но у них скорее замашки имперские, манера поведения.

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