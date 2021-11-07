Напавшие на отца с ребенком в Новой Москве не признают свою вину: никого убивать они не собирались

Адвокат одного из братьев Гасановых рассказал о сроке, который им грозит. Фото: Кадр видео

Драка в Новой Москве, где четверо парней напали на 31-летнего Александра Жиловникова с четырехлетним сыном, сейчас рассматривается по статье «Покушение на убийство». По ней нападавшим грозит до 20 лет тюрьмы. Парни все молодые — младшему 17 лет, старшему 21 год. Все приехали на заработки в Москву, сами из Оренбурга. Пока в суде определяют меру пресечения, а следователи просит отправить всех четверых в СИЗО, адвокат одного из братьев рассказал, что сговора на убийство не было.

- Вот такое серьезное обвинение было предъявлено. Никто из парней свою вину не признал. Все утверждают, что покушения на убийство не было, сговора на убийство не было, это просто был бытовой конфликт. Они будут и дальше отрицать, а задача следствия будет доказать, что они планировали именно это преступление, - рассказал Роман Масютенко, адвокат одного из братьев, обвиняемого в покушении на убийство.

- А нож у них был с собой?

- Нет. Один из братьев дал пояснение, что у него в руке был спортивный инвентарь, а именно кистевой эспандер. Возможно, очевидцы или потерпевшие восприняли этот эспандер, как предмет, похожий на нож. Но ножа у них не было. Нож им и не нужен был, потому что никого убивать они не собирались.

- А что стало причиной конфликта?

- Непонятно. Отец в интервью рассказывал, что его сына кто-то ударил или задел по щеке. В то же время второй потерпевший Никита Уткин говорит, что конфликт начался из-за того, что один из четырех ныне обвиняемых толкнул его в плечо.

Пока просить прощения у 31-летнего Александра Жиловникова четверка друзей не намерена, как объясняет их адвокат, потому что они не считают себя виновными. Более того братья Гасановы и их друг Араз Мусаев считают себя потерпевшими, их тоже били, и инициаторами якобы был сам Жиловников с другом.

- В компании трое братьев. Здесь еще сработали родственные связи — заступиться за брата. Но только нужно правильно говорить, была драка, а не покушение на убийство. Это разные вещи и разная ответственность должна быть, - рассказал Роман Масютенко, адвокат.

По словам адвоката, парни признают свою вину в хулиганстве, так как факт драки они не отрицают, но будут по-прежнему отрицать свою вину в покушении на убийство.

- Мой подзащитный удар ребенку не наносил и не видел, что это кто-то делал из его компании, - говорит Роман Масютенко, адвокат.

- Родители приехали?

- По моим данным, пока нет. Моему подзащитному в ходе этого конфликта был разбит телефон и номера мамы он наизусть не помнит, поэтому связаться пока не удается. Один из участников конфликта кинул бутылкой в моего подзащитного, он пытался прикрыть себя рукой, в которой и был телефон. Контактов с родственниками пока нет.

Конфликт, по всей видимости, еще не исчерпан. Об этом могут судить очные ставки потерпевших с подзащитными - общались стороны довольно агрессивно.

- Новый конфликт разыгрался уже в кабинете следователя. Резко настроены. Это показывает, что потерпевшая сторона не такая простая. Много противоречий. Я бы не стал говорить, что напавшие — негодяи, а другие — святые люди. Для нас до сих пор неожиданно, что дело по статье «покушение на убийство», - сказал Роман Масютенко, адвокат.